حميد النعيمي: الإمارات وجهة عالمية لطلبة العلم

ترأس صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا اجتماع مجلس الأمناء الذي عقد بقاعة مركز زايد للمؤتمرات بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط عضو مجلس الأمناء.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان رئيس المجلس في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس الأمناء منوهاً بما يبذلونه من جهود طيبة في وضع الخطط والبرامج وشكرهم على جهودهم وخبرتهم الثمينة التي يفيدون بها الجامعة.

وأكد سموه في كلمته أن مسيرة التعليم بفضل ورعاية واهتمام وتوجيه القيادة الرشيدة لدولتنا برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في نشر وتوفير التعليم العالي لكل مواطن ومقيم وأصبحت الإمارات وجهة لطلبة العلم من كافة دول العالم لما تتمتع به جامعاتنا من سمعة طيبة ومناهج دراسية متخصصة تفوق ما يقدم في الجامعات الآخرى وهذا فخر لكل قائد ومسؤول ومواطن في الدولة.

مستويات متطورة

وقال إن اسم جامعة عجمان أصبح يتردد على كل لسان خاصة الذين تخرجوا منها حيث التقيت الكثير منهم في الخارج وعبروا لنا عن فخرهم واعتزازهم بأنهم درسوا وتخرجوا من جامعة عجمان وأشادوا بالمستوى المتقدم والمسيرة التعليمية التي وصلت إليها.

وأوضح سموه أن مسيرة الجامعة خلال 26 عاماً من عمرها شهدت إنجازات بارزة ترافقت مع النهضة الشاملة التي تعيشها دولة الإمارات وأن التعليم العالي والاستثمار فيه ودعم الشباب والفتيات من أبناء الوطن أصبح محور استراتيجية التنمية المستدامة والطريق الأمثل لبناء مجتمع معاصر ومتناغم علمياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً.

خبرات

ودعا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية الخليجية والعربية في دعم الهيئة التدريسية بالجامعة والاستفادة أيضا من خبرات الجامعات الآخرى من خلال وضع خطة استراتيجية تمتد لعشر سنوات وإضافة برامج تفيد الجامعة ودراسة التوسعات في الكليات والمباني لاستيعاب أعداد الطلبة المتزايدة.

وثمن سموه جهود الدكتور سعيد عبدالله سلمان رئيس الجامعة والهيئة الإدارية والهيئة التدريسية لما يقدمونه من أجل تطوير ورقي الجامعة وحث أعضاء مجلس أمناء الجامعة على دعم مسيرة الجامعة ومواصلة تطويرها بين مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج الدولة داعياً إلى عقد مجلس الأمناء مرتين في العام على أقل تقدير.

وأشاد أسامة سعيد سلمان نائب رئيس جامعة عجمان عضو مجلس الأمناء بمواقف صاحب السمو حاكم عجمان الداعمة لمسيرة الجامعة، واستعرض أمام المجلس أهم المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام الجامعي 2013/2014 ومن بينها تحسين هيكل الرواتب ومزايا الكادر الأكاديمي والإداري وتنفيذ خطط التوطين وتطبيق برامج التدريب والتطوير المهني وتطبيق برنامج التحفيز الوظيفي.

مكرمة

أشاد أسامة سعيد سلمان بمكرمة صاحب السمو حاكم عجمان تخصيص قطعة أرض خلف جامعة عجمان ستقام عليها المباني الجديدة إضافة إلى إقامة مجمع علمي يضم المختبرات وغيرها لنقل الجامعة من مرحلة التدريب إلى مرحلة الإبداع.

واعتمد المجلس في ختام الاجتماع موازنة العام الجامعي 2014/2015 وقوائم خريجي العام الجامعي 2013/2014 والبالغ عددهم ألف و372 خريجاً منهم ألف و278 خريجاً في الدراسات الجامعية و 94 خريجاً في الدراسات العليا.