التعليم في الإمارات يحظى باهتمام القيادة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن قطاع التعليم يحظى باهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موضحاً أن دولة الإمارات تحتضن جامعات من مختلف دول العالم نظراً لما توفره من بيئة تعليمية متميزة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي شهده سموه مساء أول من أمس بمناسبة تخريج 171 طالباً من جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية والحاصلين على درجة البكالوريوس والدراسات العليا في الطب العام وطب الأسنان والصيدلية والتمريض وماجستير الصيدلة وماجستير التمريض وذلك على خشبة مسرح الجامعة.

وأشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية التي تعد شريكاً حقيقياً وعلامة فارقة في مجال التعليم الجامعي المعني بالطب وتخصصاته ودورها في توفير كوادر بشرية مؤهلة متخصصة في مجال الطب.

تهنئة

وتوجه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالتهنئة للخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة السعيدة التي تمثل ثمرة الجهد والاجتهاد طوال سنوات الدراسة الجامعية ليكلل هذا الاجتهاد اليوم بالنجاح والتفوق.. وحث سموه الخريجين على التمسك بالمبادئ والقيم الإنسانية التي يجب أن تتحلى بها المهنة الأسمى في العالم وهي مهنة الطب لخدمة بلدانهم ومجتمعاتهم والإسهام في رقي شعوبهم وليكونوا خير سفراء للجامعة التي احتضنتهم والأساتذة الذين اجتهدوا في تعليمهم.

من جانبه قال البرفيسور راو فيجيا نائب رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية إن الجامعة تفخر بكونها صرحاً تعليمياً وملتقى لثقافات عدة تحت سقف واحد وما كان لذلك أن يتحقق لولا الرعاية والدعم الكريمين من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على مدى تسعة أعوام من التطوير المتواصل ويبلغ عدد طلبة الجامعة حالياً ألفاً و100 طالب وطالبة من 46 بلداً مختلفاً ويبلغ عدد الطاقم الأكاديمي 191 عضواً والطاقم الإداري 73 منحدرين من 21 جنسية مختلفة وتماشياً مع هذه الزيادة المطردة والنمو السريع بدأ العمل على توسعة مباني الجامعة لتشمل إنشاء مبنيين لكلية التمريض وكلية الصيدلة يتم إلحاقهما على جانبي المبنى الحالي.

فرص متنوعة

وأضاف إنه حرصاً من الجامعة على توفير فرص متنوعة للتدريب السريري لطلابها وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع جامعات ومستشفيات إقليمية وعالمية مثل الجامعة الهاشمية في الأردن وكلية الطب في الجامعة الدولية الأميركية وجامعة سايبرجايا في ماليزيا وجامعة شارلز في براغ وجامعة فندلي ولويزيانا في أميركا وجامعة البصرة في العراق وجامعة داتا ميغ ومعهد الدكتور مجر التعليم والتدريب في الهند وجامعة الكاثوليك بأسبانيا بالإضافة إلى مستشفيات الدولة ذات السمعة العريضة مثل مستشفى المفرق وتوام وشركة جلفار للصناعات الدوائية وجمعية الإمارات للأمراض الجينية والجامعة الأميركية في رأس الخيمة.

وفي الختام توجه البرفيسور راو فيجيا بالشكر لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على دعمه للجامعة وحضوره حفل التخريج للدفعة الرابعة من طلبة الجامعة.

حضر حفل التخريج الشيخ عمر بن عبدالله القاسمي والطاقم الإداري والأكاديمي للجامعة وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلبة الخريجين.