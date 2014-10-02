أبوظبي تسير بثبات نحو التنمية المستدامة والإنسان أولاً

جزمت فعاليات رسمية وشعبية في أبوظبي بسير الإمارة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لا سيما في المشاريع المستقبلية التي تعكف على تنفيذها والتي تصب في خدمة الإنسان.

وثمنت حرص الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على متابعة سير العمل الحكومي، وأفادت لـ«البيان» أن القيادة تحرص على تقديم أرقى مقومات الحياة الكريمة والعيش الرغيد لأبناء هذا الوطن والمقيمين كافة.

اقتصاد قوي

وتفصيلاً، قال أحمد محمد بالحطم العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن إمارة أبوظبي تسير بخطى واثقة نحو تحقيق التنمية والازدهار في شتى المجالات، مشيراً إلى أن مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي هي المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومستدام.

وأوضح أن المتابعة الحثيثة من قيادة الدولة الرشيدة والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لسير العمل الحكومي في الإمارة، تنبع من حرصها على توفير أرقى مقومات الحياة الكريمة والعيش الرغيد لأبناء هذا الوطن والمقيمين كافة، منوهاً بأن الاهتمام بقضايا التعليم ودعم وجود الكوادر الوطنية في المدارس من الأمور المهمة التي تدعم مسيرة التنمية الشاملة.

وقال خليفة ناصر السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في سبيل توفير أرقى مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن والمقيمين، وإرساء المشاريع العملاقة، سواء الطرق أو البنية التحتية أو التعليم، والتي تدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن المجلس التنفيذي الموقر برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يحرص دوماً على متابعة مستجدات العمل الحكومي بصفة دورية، وإطلاق المبادرات والمشاريع المختلفة التي تدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في الإمارة.

مرور ودوريات

ومن جانبه، قال العميد مهندس حسين الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي: إن المشاريع التنموية المختلفة التي تنفذها حكومة أبوظبي على مستوى الإمارة، ومنها توسعة الطرق الداخلية وتطوير البنية التحتية وإنشاء خطوط المشاة بما يواكب التطور العمراني وارتفاع عدد السكان، والتي تأتي بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تعتبر من المشاريع المهمة التي بلا شك ستخدم سكان الإمارة وزوارها وتعكس التطور الحضاري والمعماري والتقني الذي تتميز به إمارة أبوظبي.

وأوضح الحارثي أن مشروع صيانة الطرق الداخلية في مدينة أبوظبي والعين وإنشاء ممرات للمشاة الذي اطلع عليه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس يعتبر من العوامل المهمة التي ستدعم أمن الطرق وسلامة مستخدميها في ظل التوسع في العمران وارتفاع أعداد المركبات التي تسير في شوارع الإمارة وما يتطلبه ذلك من عمل الصيانة المستمرة لهذه الطرق.

مبادرات مهمة

وفي ما يتعلق بمشروع توسعة طريق «أبوظبي - الغويفات»، أكد الحارثي أن هذا المشروع من المشاريع المهمة التي تؤكد حرص الحكومة الرشيدة على تحقيق السلامة والوقاية من الحوادث، مبيناً أن هذا الطريق يشهد سنوياً حركة كثيفة، سواء خلال مواسم الحج والعمرة أو الوفود السياحية والسفر بالبر خلال الإجازات الموسمية.

وأوضح أن مشروع التوسعة الذي يشمل أيضاً توفير الخدمات على جانبي الطريق إضافة إلى أماكن للتوقف في الأحوال الجوية المضطربة مثل الضباب يعد من الأساسيات التي ستعمل على خفض نسبة الحوادث التي يشهدها هذا الطريق المهم الذي يعتبر شرياناً حيوياً واقتصادياً للإمارة، خاصة وأنه يشهد حركة نقل ومرور كثيف للشاحنات من وإلى موانئ أبوظبي بما يواكب التطور الاقتصادي والعمراني والسياحي الذي تشهده الإمارة.

وقال الحارثي :إن شرطة أبوظبي كانت قد طرحت على الشركاء المشاكل والمعوقات التي تواجه السلامة المرورية في عدد من الطرق بالإمارة، ومنها طريق «أبوظبي - الغويفات» لوضع المتطلبات الرئيسة لهذا الطريق وتوفير الخدمات للقادمين والمغادرين عبر الطريق الدولي.

وأشار إلى أن مرور أبوظبي سيسهم في تنظيم حركة السير والمرور ضمن التحويلات التي سيتم تنفيذها خلال فترة تنفيذ المشروع بهدف ضمان انسيابية المرور والحركة الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

اعتماد

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي مؤخراً عن التعاقد مع عدد من الشركات المنفذة لطريقي «المفرق - الغويفات» و«أبوظبي - دبي» الجديدين اللذين اعتمدهما المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتكلفة إجمالية 7.4 مليارات درهم.

ويبلغ الطول الإجمالي لطريق «المفرق -الغويفات » الرئيسي 327 كيلومتراً.

تربويون: تسكين المديرين ومساعديهم يدعم الاستقرار الوظيفي

اعتبر عاملون في الميدان التعليمي لأبوظبي أن توجيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتسكين الكوادر المواطنة الذين كلفوا بأداء مهام مديري المدارس ومساعدي مديري المدارس ومسؤولي تطوير جودة التعليم على درجات الوظائف المكلفين بها سيدعم الاستقرار الوظيفي في ميدان التعليم.

وأكدوا لـ«البيان » أن التسكين سينصفهم بعد أن أمضوا سنوات من العمل في الميدان في وظائف إدارية بقرار تكليف، مثمنين حرص القيادة الرشيدة على تمكين الكوادر المواطنة والعمل على تلبية مصالحها وحفظ حقوقها.

دعم

وتفصيلاً، عبرت سميرة فرج مساعدة مديرة مدرسة عائشة بنت أبي بكر عن سعادتها وفرحتها الكبيرة بقرار التسكين الذي شملها، مشيرة إلى أنها تعمل كمساعدة مديرة مدرسة بقرار رسمي من العام 1980 ولكن عندما بدأ مجلس أبوظبي للتعليم عمليات التسكين لم تكن نسخة من قرارها متوافرة، ما أخر تسكينها، ولكن قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثلج صدورهم وعزز من وجودهم الميداني، خاصة أنها تعمل في الميدان منذ 34 عاماً.

إنصاف حقيقي

وشكرت سلمى المحيربي مديرة روضة الرضوان القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لحرصهم الكبير على التعليم وجعله في قائمة الأولويات، والاهتمام بالمعلم والإداري وكل فرد في الميدان التربوي.

وذكرت المحيربي أنها من بين من شملهم قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد بالتسكين، موضحة أنها تعمل كمديرة مدرسة من العام 2007 بقرار تكليف، وكانت تقوم بمهام المدير كاملة ولكن على الدرجة الوظيفية لمساعد المدير، وعندما بدأ مجلس أبوظبي للتعليم عمليات التسكين العام الماضي 2013، تم التعامل معها على أنها مساعد مدير بدلاً من مدير، مبينة أن أكثر ما أثر فيها وقتها عندما وجدت مسماها الوظيفي في النظام الإلكتروني «مساعد مدير» وهي مديرة منذ سبع سنوات!، ولكن قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد بتسكينهم على الوظائف التي كلفوا بها جاء إنصافاً حقيقياً لها، خاصة أنها من الكفاءات التربوية التي تعمل بإخلاص وجهد كبيرين لخدمة التعليم والوطن الغالي، وأنها عضو في لجنة اختيار المعلمين داخل وخارج الدولة، لهذا شعرت بأن القرار خطوة مهمة في مسيرة عملها لأنه حافز معنوي كبير لها.

وذكرت أن قرار تسكينهم ينفذ بأثر رجعي من شهر سبتمبر 2013 ، أسوة بزملائهم ممن سكنوا خلال العام الماضي.

قرار حاسم

وأشادت عائشة الزعابي مديرة مدرسة الريم بالقرارات الحكيمة للقيادة والتي من شأنها تعزيز استقرار المواطنين وحفزهم على العمل المتميز والإبداع، موضحة أنها تعمل في الميدان التربوي منذ 24 عاماً، ولديها قرار كقائم بأعمال مدير مدرسة منذ خمس سنوات، وعندما تم التسكين لم تحظ بالتسكين على درجة مدير مدرسة، وتأخر تسكينهم والبت في أوضاعهم حتى حسمت المسألة بقرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن آل نهيان، مثمنة جهود الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم وحرصها الدائم على متابعة الميدان والوقوف على مشكلاته ودعمها المستمر للعاملين فيه، وللكوادر الوطنية.

أولوية التعليم

وقال عبيد مفتاح مدير مدرسة الصقور للحلقة الثانية: إن القرار أنصف العديد من الزملاء وسيحفزهم على الاستمرار في مسيرة العطاء، مشيراً إلى أن هذه هي قيادة الإمارات التي لا تألو جهداً في متابعة شؤون أبنائها المواطنين في أي موقع عمل كانوا، والتي تعطي للتعليم أولوية قصوى.

دافع للميدان

وذكر راشد العبدولي مسؤول تطوير وجودة في مجلس أبوظبي للتعليم أن القرار جاء في وقته، وأعطى دافعاً كبيراً للعاملين في الميدان وإحساساً باهتمام القيادة بهم ومتابعتها لشؤونهم.

الكادر المواطن

وقال محمد جمعة الحوسني مدير مدرسة أبوظبي الثانوية: إن القرار يمثل حافزاً وداعماً لمسيرة التعليم بأبوظبي، وتأكيد لحرص الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الكوادر الوطنية العاملة في الميدان من منطلق إيمانه بالتعليم وبالدور الذي يلعبه المعلم والقيادي في الميدان التربوي، فالشكر الجزيل لسموه على اهتمامه وحرصه الدائم على تعزيز مكانة المعلم ودعمه معنوياً ومادياً.

استمرار العطاء

وذكر نبيل شعلان وكيل مدرسة ثانوية أبوظبي، أنه مع قرار التسكين، فبعض العاملين بالميدان تأخر تسكينهم بسبب دراسة أوضاعهم، وهم زملاء يعملون بجد وإخلاص في الميدان منذ سنوات، منوهاً بأن توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد بشأنهم وتسكينهم على وظائفهم المكلفين بها جاءت فرحة كبيرة لهم ولكل من يعمل في الميدان .

تطوير

طريق «أبوظبي -دبي» يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة المرور

يهدف مشروع طريق «أبوظبي -دبي» الجديد إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة المرور على طريق «أبوظبي- دبي» الحالي، خاصة في ظل الدراسات التي تشير إلى زيادة الحركة المرورية مستقبلاً بفضل النمو السكاني لتصل إلى 12 ألف مركبة في ساعة الذروة عام 2030 بالمقارنة مع 700 مركبة في ساعات الذروة حالياً، وتوفير مدخل جديد لمدينة أبوظبي ومطارها الدولي وجزيرتي ياس والسعديات، بالإضافة إلى ربط ميناء خليفة والمنطقة الصناعية بشبكة الطرق الحالية والمستقبلية مع الطريق الرئيسي الحالي، وصولاً إلى المنطقة الصناعية في المصفح، فضلاً عن خدمة المناطق السكنية الجديدة. ويتألف الطريق الجديد من أربعة مسارات في كل اتجاه، مع استيعاب إضافة مسارين مستقبلاً في حالة الحاجة لذلك، وإنشاء (6) تقاطعات علوية، وسيتم تزويد الطريق بمواقف جانبية لاستخدام الشاحنات والمركبات في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى فتحات التفاف إلى الخلف لتسهيل حركة مركبات الشرطة والإسعاف فقط. أبوظبي - البيان

قرار

سلم الرواتب و هيكل المدارس الحكومية

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم في نوفمبر من العام الماضي سلم الرواتب الجديد بالتزامن مع صدور واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس الحكومية في أبوظبي وفق النموذج المدرسي الجديد، كما بدأ في عمليات تسكين الموظفين العاملين بالمدارس من معلمين وإداريين مواطنين بناء على السلم الجديد من يناير الماضي، حيث تم صرف رواتب المستهدفين بالمرحلة الأولى من التسكين، والتي شملت 91% من الموظفين وعددهم 5800 موظف، وتم صرف رواتبهم بأثر رجعي من سبتمبر العام الماضي.

وتابع المجلس استكمال عمليات التسكين للنسبة المتبقية لتصل إلى 6300 معلم وإداري مواطن، وبقيت نسبة قليلة تأخر البت فيها بسبب نقص أوراقهم الثبوتية اللازمة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المحدد، وكان من بينهم من لديهم قرارات تكليف ولم تتوافر نسخ منها.

وأكد المجلس التزامه بصرف زيادات الرواتب المستحقة لكل المشمولين بقرار التسكين على السلم الوظيفي الجديد من المواطنين وبأثر رجعي من 1 سبتمبر من العام الماضي.