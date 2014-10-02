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إتهام مؤسسي شركة “بيجماليون” المسؤولة عن حملة ساركوزي الانتخابية بالتزوير

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إتهام مؤسسي شركة “بيجماليون” المسؤولة عن حملة ساركوزي الانتخابية بالتزوير إتهام مؤسسي شركة “بيجماليون” المسؤولة عن حملة ساركوزي الانتخابية بالتزوير

الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزي

وجه القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء رسميا تهمة التواطؤ في التزوير و استخدام وثائق مزورة للمسؤولين الثلاثة عن شركة “بيجماليون” و هي الشركة التي عهدت إليها مهمة تنظيم عدة مهرجانات ولقاءات انتخابية لصالح نيكولا ساركوزى فى 2012.
> واعترف جيه ألفيز أحد مؤسسي “بيجماليون” – بعد ان أمضى ٤٨ ساعة رهن التحقيق- ان الشركة قامت بتزوير فواتير بإسم حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” ذهبت لصالح حملة ساركوزي الانتخابية آنذاك.

وكانت مجلة ” لوبوان” قد كشفت فى فبراير الماضى عن ان إدارة الحملة الانتخابية لساركوزى فى 2012 تجاوزت الحد الرسمى للنفقات بمقدار عشرة ملايين يورو تقريبا وتم إخفاؤها فى فواتير مزورة باسم حزبه ” “الاتحاد من أجل حركة شعبية” وذهبت هذه المبالغ لصالح شركة تدعى “بيجماليون” أسسها اثنان من أصدقاء رئيس الحزب المستقيل جون فرانسوا كوبيه.

و يأتي هذا التطور في قضية “بيجماليون ” بعد إعلان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مؤخراً عن العودة للحياة السياسية.

أ ش أ

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