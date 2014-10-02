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البحرية الأمريكية تعلن فقدان أحد جنودها بمياه الخليج فى العمليات ضد داعش

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البحرية الأمريكية تعلن فقدان أحد جنودها بمياه الخليج فى العمليات ضد داعش البحرية الأمريكية تعلن فقدان أحد جنودها بمياه الخليج فى العمليات ضد داعش

البحرية الأمريكية

أعلنت البحرية الأمريكية الليلة إطلاق عملية بحث وإنقاذ لأحد الجنود سقط في مياه الخليج من على متن إحدى المروحيات المشاركة في العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش”.

وذكرت “سي إن إن” الأمريكية أن القيادة المركزية للقوات البحرية أصدرت بيانا قالت فيه إن المروحية من طراز “إم في 22 أوسبري” تعرضت لخلل فني في نظام الطاقة أثناء إقلاعها من على متن حاملة الطائرات “ماكين أيلاند”، حيث فقد قائدها سيطرته على الطائرة، وكان على متنها طاقم مكون من ثلاثة أفراد، بينهم الطيار.

وأدى الحادث إلى سقوط اثنين من الجنود في المياه تم إنقاذ أحدهما، وحالته الآن مستقرة، بينما مازال الجندي الثاني مفقودا.
> وأشار البيان إلى أن قائد المروحية تمكن من استعادة السيطرة عليها، وهبط بها بسلام على متن حاملة الطائرات.

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