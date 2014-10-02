أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة -
ترامب يوقع قانونًا لإنهاء حماية الخصوصية على الإنترنت -
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الأمن الداخلي الأمريكي يوافق على قبول إستقالة جوليا بيرسون

Google+ Print
وزير الأمن الداخلي الأمريكي يوافق على قبول إستقالة جوليا بيرسون وزير الأمن الداخلي الأمريكي يوافق على قبول إستقالة جوليا بيرسون

البيت الأبيض

وافق وزير الأمن الداخلي الأمريكي جي جونسون ، على قبول استقالة جوليا بيرسون من منصبها كرئيسة لجهاز الخدمة السرية الأمريكية .
> وذكرت  فوكس نيوز الأمريكية اليوم الأربعاء  أن وزير الأمن الداخلي ، أشاد بالخدمات التي قدمتها جوليا بيرسون لجهاز الخدمة السرية والوطن على مدار 30 عاما من عملها .

من جانبه .. أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما أعرب عن تقديره للخدمات التي قدمتها جوليا بيرسون على مدار تاريخها الطويل من العمل العام .

وقال المتحدث “إن بيرسون قدمت استقالتها نتيجة لاعتقادها بأن ذلك سيكون في صالح جهاز الخدمة السرية التي كرست حياتها من أجله “.

وكانت رئيسة جهاز الخدمة السرية – التي تتولى في العادة تأمين الرؤساء وكبار الشخصيات الأمريكية – قد اعترفت خلال شهادتها أمام إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء بأن الخطة الأمنية التي وضعها جهاز الخدمة السرية لم تطبق بالشكل الملائم خلال الاختراق الأخير لمبنى البيت الأبيض .

أش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل