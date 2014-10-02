وزير الأمن الداخلي الأمريكي يوافق على قبول إستقالة جوليا بيرسون

وافق وزير الأمن الداخلي الأمريكي جي جونسون ، على قبول استقالة جوليا بيرسون من منصبها كرئيسة لجهاز الخدمة السرية الأمريكية .

> وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء أن وزير الأمن الداخلي ، أشاد بالخدمات التي قدمتها جوليا بيرسون لجهاز الخدمة السرية والوطن على مدار 30 عاما من عملها .

من جانبه .. أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما أعرب عن تقديره للخدمات التي قدمتها جوليا بيرسون على مدار تاريخها الطويل من العمل العام .

وقال المتحدث “إن بيرسون قدمت استقالتها نتيجة لاعتقادها بأن ذلك سيكون في صالح جهاز الخدمة السرية التي كرست حياتها من أجله “.

وكانت رئيسة جهاز الخدمة السرية – التي تتولى في العادة تأمين الرؤساء وكبار الشخصيات الأمريكية – قد اعترفت خلال شهادتها أمام إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء بأن الخطة الأمنية التي وضعها جهاز الخدمة السرية لم تطبق بالشكل الملائم خلال الاختراق الأخير لمبنى البيت الأبيض .

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