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مرتضى منصور: لماذا لا أذهب للاستاد؟ أنا قرفان

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مرتضى منصور: لماذا لا أذهب للاستاد؟ أنا قرفان مرتضى منصور: لماذا لا أذهب للاستاد؟ أنا قرفان

"لست حزينا فقط، بل أشعر بالقرف".. هكذا قال مرتضى منصور رئيس الزمالك عن سبب لماذا لا يذهب لحضور مباريات الفريق الأبيض.

الزمالك تعادل مباراتين متتاليتين أمام اتحاد الشرطة ثم الداخلية، وأهدر 4 نقاط في أول 3 مباريات للفريق في الموسم الجديد.

وقال مرتضى منصور بعد المباراة: "أنا لا أحضر المباريات لأني غير سعيد، غير مستريح".

وتابع "لقد أتيت للجهاز الفني بكل ما يتخيله من لاعبين، وفي النهاية نخسر 4 نقاط في مباراتين؟!!".

وأضاف "الطبيعي أن أحصد 9 نقاط من المباريات الـ3، هذا هو الطبيعي بالنظر لقدرات الفريق.. وكما أقول لك، لست فقط غير سعيد، بل أشعر بالقرف".

وعن شعوره تجاه الفريق، أفصح مرتضى منصور "أشعر بالقلق، أنا صريح، أشعر بالقلق جدا على مستوى الفريق".

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