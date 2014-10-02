مرتضى يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب جريشة و ' ضرب حفني '

هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك بالانسحاب من الدوري المصري في حال تكرر إسناد مباريات لفريقه الأبيض لجهاد جريشة.

جريشة حكم مباراة الزمالك والداخلية، والنتيجة انتهت بالتعادل السلبي ليفقد الفريق الأبيض رابع نقطة في مسيرته هذا الموسم بعد 3 لقاءات فقط.

وقال مرتضى منصور عبر قناة MBC Masr: "قد أنسحب مبكرا من الدوري إن استمر هذا الوضع السيء من جانب التحكيم، هل هذه بلطجة؟".

وتابع "اتصلت بلجنة الحكام، وقلت لهم أي حكم على رأسيي إلا جهاد جريشة، ثم فوجئت به يحكم مباراتنا مع الداخلية".

وأضاف "هذا الحكم يستهدف لاعبي الزمالك في قراراته، كل قراراته عكسية اليوم".

وأكد "أيمن حفني عانى من الضرب المبرح طوال اللقاء، ما النتيجة؟ ولا شيء، لم يخرج أي لاعب من الداخلية مطرودا برغم كل هذا العنف".