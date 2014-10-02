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مرتضى: سأرفع عقوبة الإيقاف عن باسم علي

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مرتضى: سأرفع عقوبة الإيقاف عن باسم علي مرتضى: سأرفع عقوبة الإيقاف عن باسم علي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قراره بسحب الشكوى الذي تقدم بها ضد باسم علي الظهير الأيمن للأهلي.

مرتضى منصور تقدم بشكوى بدعوى أن باسم علي وقع للأهلي وللزمالك في آن واحد، قبل أن يتمم انتقاله رسميا إلى القلعة الحمراء قادما من المقاولون العرب.

ونجح مرتضى منصور في الحصول على توصية من لجنة شؤون اللاعبين بإيقاف اللاعب لمدة شهر بسبب ما فعله.

لكن مرتضى قرر قبل أن تتحول التوصية إلى قرار من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة أن يسحب شكواه.

وقال مرتضى منصور عبر قناة MBC Masr: "سأسحب الشكوى ضد باسم علي.. وبالتالي ستقف العقوبة".

وتابع "ما فعلته كان هدفه فقط لتأديب اللاعب، وحتى أفي بوعدي لأني قلت له سأوقفك، وقد كان".

وأضاف "لكني أوقف العقوبة لأن هذه هي العلاقات الطيبة التي أتحرك فيها بين الناديين، وهذا درس لمحمود طاهر رئيس الأهلي،".

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