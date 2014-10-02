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عبد الواحد يبرر تراجعه مع المقاصة: لم ألعب منذ 20 سنة وقت الظهيرة

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عبد الواحد يبرر تراجعه مع المقاصة: لم ألعب منذ 20 سنة وقت الظهيرة عبد الواحد يبرر تراجعه مع المقاصة: لم ألعب منذ 20 سنة وقت الظهيرة

أقر عبد السيد حارس مرمى المقاصة أن مستواه تراجع قليلاً عما كان عليه عندما كان في صفوف الزمالك.

وبرر عبد الواحد، قائلاً: "من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في مستواي، لأن المقاصة يلعب جميع مبارياته ظهرًا، وهو أمر لم أعتاد عليه منذ 20 عامًا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "أحتاج مزيد من الوقت ليتأقلم جسمي مع هذه الأجواء، وكذلك الانسجام مع زملائي داخل الملعب".

وتابع: "فرصتي في الانضمام للمنتخب ضعيفة خلال هذه الفترة، لأن شريف إكرامي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل يقدمون مستويات قوية في الفترة الأخيرة".

وأتم حارس الزمالك السابق: "المقاصة لديه عناصر خبرة مثل هاني سعيد، أحمد السيد، أحمد حسام، تؤهله لاقتحام المنافسة، مثلما فعل سموحة الموسم الماضي".

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