بالفيديو .. حمودي والنني يتألقان في فوز تاريخي لبازل على ليفربول

تألق أحمد حمودي ومحمد النني لاعبا بازل في فوز فريقهما التاريخي على العملاق ليفربول بهدف يوم الأربعاء.

وحل ليفربول ضيفا على بازل ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا في المباراة التي لعبها النني وحمودي بشكل أساسي.

وسجل ماركو شتريلير هدف بازل الوحيد في الدقيقة 52 من متابعة لكرة قادمة من ركلة ركنية.

الفوز هو الثالث لبازل على عمالقة الكرة الإنجليزية في المواسم الأربعة الأخيرة بدوري الأبطال، إذ أسقط مانشستر يونايتد في 2011، ثم تشيلسي في 2013.

تألق مصري

ولعب حمودي في مركز الجناح الأيسر، بينما لعب النني في مركز الوسط المدافع.

وظهر حمودي بقوة في الشوط الأول على الصعيدين الدفاعي والهجومي، إذ حمى جبهته من هجمات ليفربول وصنع لزملاءه أكثر من فرصة لكن الشوط الأول انتهى سلبيا.

وورط لاعب سموحة السابق منافسه رحيم ستريلنج في بطاقة صفراء خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ظهر النني أكثر لمعانا وسدد أكثر من كرة على مرمى سيمون مينوليه حارس ليفربول.

بينما سدد حمودي كرة قوية على مرمى ليفربول تصدى لها مينوليه من انفراد شبه تام، كما تسبب في إنذار آخر للمخضرم ستيفن جيرارد.

ورفع بازل رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق النقاط عن ليفربول، بينما يحتل ريال مدريد الذي هزم لودوجوريتس رادجراد 2-1 الصدارة بست نقاط.

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