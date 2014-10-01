«الجيل» يشيد بخطاب السيسي فى احتفالات أكتوبر

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى في احتفال القوات المسلحة بنصر أكتوبر، قائلًا: «الاحتفال يؤكد قدرات القوات المسلحة الكبيرة، وأن الرئيس كان رائعا وهو يؤكد اعترافه بثورة 25 يناير، وأنه لولاها ماكانت ثورة 30 يونيو».

وقال «الشهابي» إن «كلمات الرئيس تأتى للمرة الثانية بعد خطابة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أشاد فيها بثورة 25 يناير، وأن كلماته تأتي ردا على هؤلاء الرافضين باعتبار 25 يناير ثورة عظيمة لشعب».

وأضاف رئيس حزب الجيل أن «اعترافنا بثورة الشعب العظيم فى يناير لاتعنى مطلقا ولا اعتقد الرئيس يعنى انه لم توجد مؤامرة كونية ومخطط اجرامى دولى قادته أمريكا وحلفائها فى أوروبا والصهيونية العالمية لهدم الدولة المصرية عن طريق اختطاف جماعة الإخوان وتنظيمها الدولة لتلك الثورة العظيمة والعمل على إسقاط الدولة وهو ما منعته وقضت عليه الثورة الثانية العظيمة للشعب المصرية فى 30 يونيو».