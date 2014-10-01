معتز عبد الفتاح: السيسي لا يريد «النفاق الإعلامي»

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بمدرسة إعلامية مصرية، إعلام عبدالناصر أساء إليه، والسيسي لا يريد النفاق الإعلامي».

وأوضح «عبد الفتاح»، في لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، مساء الأربعاء: «الإخوان في مصر اختاروا السلطة على حساب الديمقراطية بعكس تونس»، معتبرًا أن «قناة الجزيرة تفوقت على الإعلام المصري بعد تغيبه عن التفوق».

وأكد أن «الدولة يجب أن تنتصر، ولا يجب وجود أكثر من مركز صنع قرار، وصورة حزب الله نموذج موجود»، مشيرًا إلى أن «الشرعية الدولية تتم بوجود سفير للدولة، وقطر وتركيا لم تسحب سفرائها بالقاهرة».