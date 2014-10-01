«بوتين»: لن نفرض رقابة على الإنترنت

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلطات الروسية لن تفرض أي قيود على دخول الإنترنت ولن تضعه تحت الرقابة، لافتا إلى أنه يتعين على الدولة حماية المواطنين من التحديات القائمة.

وقال بوتين، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي، الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء «إيتار ــ تاس» الروسية :«نحن لا ننوي تقييد الدخول للشبكة العنكبوتية أو وضعها تحت الرقابة الشاملة»، موضحا أن السلطات الروسية «لا تنوي كذلك تقييد المصالح المشروعة للمجتمع وعالم الأعمال في مجال الإعلام».

وأضاف: «حرية وسائل الإعلام وحق المواطنين في الحصول على المعلومات ونشرها من المبادئ الأساسية للدولة الديمقراطية، ويتعين التمسك بهذه المبادئ بشكل صارم».

وأكد الرئيس الروسي أنه على السلطات الرسمية حماية المواطنين من المخاطر والتحديات القائمة، مشيرا إلى أن بعض الدول تحاول استغلال هيمنتها على المجال الإعلامي العالمي لتحقيق أغراضها العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وذكر أن روسيا سجلت تصاعدا مستمرا للهجمات الإلكترونية على المواقع الإعلامية الروسية في النصف الأخير من 2014، مطالبا بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإضافية لحماية القطاع الروسي من الشبكة العنكبوتية العالمية، وموضحا أن روسيا ستحجب مواقع تتضمن مواد محظورة.