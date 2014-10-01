مسؤول كويتي: عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة في القريب العاجل

قال وكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، مساء الأربعاء، إن سفراء السعودية والإمارات والبحرين سيعودون إلى قطر «في القريب العاجل».

وردا على سؤال على هامش احتفال سفارة كوريا الجنوبية بالعيد الوطني، أجاب الجار الله: «نتمنى أن يعود السفراء غدا إلى الدوحة، وهذه أمنية كل خليجي أن يعود السفراء ويعود الود والوئام وتعود الأجواء الإيجابية وننقي أجواءنا الخليجية من كل الشوائب».

ومضى قائلا: «هذا ما نتمناه ونتطلع إليه ونعتقد أننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق هذا».

وردا على سؤال عن تحديد موعد لعودة السفراء، قال المسؤول الكويتي: «لسنا بصدد تحديد مواعيد، ولكن نقول في القريب العاجل».