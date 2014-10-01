أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة -
ترامب يوقع قانونًا لإنهاء حماية الخصوصية على الإنترنت -
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مسؤول كويتي: عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة في القريب العاجل

Google+ Print

قال وكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، مساء الأربعاء، إن سفراء والإمارات والبحرين سيعودون إلى قطر «في القريب العاجل».

وردا على سؤال على هامش احتفال سفارة كوريا الجنوبية بالعيد الوطني، أجاب الجار الله: «نتمنى أن يعود السفراء غدا إلى الدوحة، وهذه أمنية كل خليجي أن يعود السفراء ويعود الود والوئام وتعود الأجواء الإيجابية وننقي أجواءنا الخليجية من كل الشوائب».

ومضى قائلا: «هذا ما نتمناه ونتطلع إليه ونعتقد أننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق هذا».

وردا على سؤال عن تحديد موعد لعودة السفراء، قال المسؤول الكويتي: «لسنا بصدد تحديد مواعيد، ولكن نقول في القريب العاجل».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا