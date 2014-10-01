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ضربة أوروبية لتركيا.. اليونان تسعى لضم مصر في اتفاقية الدفاع الجوي المشترك لتغطية شرق المتوسط

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ضربة أوروبية لتركيا.. اليونان تسعى لضم مصر في اتفاقية الدفاع الجوي المشترك لتغطية شرق المتوسط ضربة أوروبية لتركيا.. اليونان تسعى لضم مصر في اتفاقية الدفاع الجوي المشترك لتغطية شرق المتوسط

الصحيفة اليونانية

كتب | سامح اللبودي

قالت مصادر رسمية يونانية، أن أثينا تتابع عن كثب صفقات السلاح المصرية التي وقعت مؤخرا مع روسيا للحصول عليها في الفترة المقبلة، موضحة أن اليونان تسعى حاليا لتوقيع اتفاقية عسكرية مع تتضمن الدفاع الجوي المشترك لصد أي هجوم عسكري في جنوب شرق المتوسط – وذلك في اشارة الى التهديدات التركية المستمرة للمنطقة بشكل عام وللدولتين القبرصية واليونانية بشكل خاص.

وبحسب صحيفة “فري بن” اليونانية، فإن أثينا أعربت عن اطمئنانها لتوقيع القاهرة اتفاقية الحصول على منظومة الدفاع الجوي الجديدة S 300 VM من موسكو بنسختها المعدلة والتي حصلت عليها اليونان مسبقا وتعمل حاليا ضمن قاعدتها العسكرية في جزيرة كريت لتغطية حدودها على البحر المتوسط ، حيث تسعى أثينا حاليا الاتفاق المشترك مع القاهرة لضم منظومة الدفاع الجديدة “حائط الصد ” لمثيلاتها في كريت وذلك لتغطية المجال الجوي لشرق البحر المتوسط بمنظومة دفاع واحدة.

ووصفت الصحيفة أن الاتفاق المشترك مع مصر في هذا المجال سيشكل صداع ” مستمر ” و “شديد” للدولة التركية التي تتسبب في حالة من التوتر بالمنطقة.

وفي سياق متصل أعربت صحيفة كاثيميريني – أبرز الصحف اليونانية – عن استياء أثينا من تشكيك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شرعية نظيره المصري عبدالفتاح ، مؤكدة أن مواجهة تركيا يجب أن تتم عبر تشكيل تحالف ثلاثي قبرصي يوناني مصري لصد المحاولات التركية بالتضييق على مصر في المحافل الدولية .

وقالت الصحيفة أن الفرصة مواتية الآن لليونان وقبرص لسد هذا الفراغ الذي ستتركه الدولة التركية في المنطقة بعد الوقوف ضد أحد أكبر دول الشرق الأوسط – مصر .

وكانت وزارة الدفاع قد وقعت اتفاقية مع شركة “روسوبورون اكسبورت” الروسية للأسلحة لتوريد نظام الدفاع الجوى المضاد للصواريخ والطائرات S-300 VM بقيمة نصف مليار دولار قبل نهاية هذا العام.

ومنظومة الدفاع الجوى S-300VM تعتبر الصفقة الكبرى الأولى المعروفة تحت حزمة الاتفاقيات بين الطرفين، وهو نظام سلاح قوى وطويل المدى.
> ويعتبر نظام الدفاع الجوى الروسى 300 S قادر على مواجهة الصواريخ الباليستية الصغيرة والمتوسطة المدى (حتى 2500 كم)، تم تصميمه لهزيمة الطائرات الحديثة والطائرات المستقبلية التكتيكية والاستراتيجية والصواريخ الباليستية متوسطة المدى والصواريخ العملياتية التكتيكية وصواريخ كروز، فضلا عن مراقبة الطائرات بالرادار والتتبع والتشويش وتطلق عليه الولايات المتحدة الأمريكية والناتو اسم (SA-23 Gladiator).

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