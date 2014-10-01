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فرق الارجنتين واستراليا وامريكا تقدم عروضها بالآوبرا خلال شهر أكتوبر

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فرق الارجنتين واستراليا وامريكا تقدم عروضها بالآوبرا خلال شهر أكتوبر فرق الارجنتين واستراليا وامريكا تقدم عروضها بالآوبرا خلال شهر أكتوبر

إيناس عبدالدايم

أكدت د.إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا ان  البرنامج الفنى فى شهر اكتوبر ،يشهد تقديم فرق 9دول أجنبية لعروضها على المسارح المختلفه،موضحة  ان زيارة الفرق العالمية تؤكد ان قبلة الفنون فى العالم بحضارتها وتاريخها وعراقة وثقافة ووعى شعبها     .

 واشارت ايناس ان العروض تبدأ بعد انتهاء عيد الاضحى المبارك وتقام على مسارح دار الاوبرا بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وهى فرقة باليه ايناكى اورلزاجا ( الارجنتين ) ، اوركسترا سوك السيمفونى ( التشيك ) ، اوركسترا حجرة كريماراتا ( دول البلطيق ) ، حفل زمرد للموسيقار الشهير جورج كازازيان بمشاركة السويسرية باترسيا دراجر ، ريسيتال بيانو خوسيه لويس يورى ( الارجنتين ) ، ريسيتال غنائى وبيانو ( صربيا ) ، فرقة اسبانية للرقص الحديث ، ريستال عود لـ جوزيف تواضروس ( مصر – استراليا ) ، رباعى موسيقى ( بولندا ) ، فلامنكو اسبانى لـ ميريان مينديث ، حفل غنائى لـ ديمترا جالانى ( اليونان ) الى جانب استقبال عرضين فى بث مباشر من اوبرا المتروبوليتان الامريكية هما اوبرا ماكبث وزواج فيجارو الى جانب فرق دار الاوبرا والفرق المصرية المختلفة .

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