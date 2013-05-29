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هاني رسلان: بناء سد النهضة سيؤثر سلبا على السد العالي

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هاني رسلان: بناء سد النهضة سيؤثر سلبا على السد العالي هاني رسلان: بناء سد النهضة سيؤثر سلبا على السد العالي
- الموقف المصري تجاه الأزمة "بائس" وسيؤدي لـ"تمييع" القضية

كتب : فاطمة النشابي منذ 47 دقيقة

قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات، إن سد النهضة الإثيوبي مجرد بداية لبناء سلسلة من أربعة سدود سيتحول معها النيل الأزرق بمجرد خروجه من الحدود الإثيوبية إلى مجرد "ترعة"، محذرا من أن انهيار السد يعني غرق الخرطوم واختفاءها من على الخريطة.

وأشار رسلان، خلال لقائه مع جيهان منصور، على قناة دريم، في برنامج "صباحك يا "، إلى أن السد العالي سيكون في وضع حرج حال بناء سد النهضة، والذي سيؤدي إلى نقص قدرات السد المصري من 25 إلى 40% بما سينتج عنه ظلام محافظات الصعيد إضافة إلى تعرض أراضي الدلتا للملوحة.

ووصف رسلان الموقف الرسمي المصري في التعامل مع الأزمة بأنه "بائس"، وسيؤدي إلى "تمييع" القضية، وستعكس تصريحات المسؤولين آثارا سلبية تهدر الموقف التفاوضي المصري.

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