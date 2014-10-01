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بالفيديو - ما الذي فكر فيه تمساح وهو يسدد تلك الكرة!

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بالفيديو - ما الذي فكر فيه تمساح وهو يسدد تلك الكرة! بالفيديو - ما الذي فكر فيه تمساح وهو يسدد تلك الكرة!

لم يكن أحمد الشناوي حارس الزمالك متقدما خارج مرماه بمسافة كافية للتصويب من فوقه، لكن يبدو أن هذا لم يكن رأي أحمد تمساح لاعب الداخلية.

تمساح اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب في مباريات فترة المدير الفني الأمريكي بوب برادلي لعب أساسيا أمام الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ونجح الداخلية في الدفاع بشكل جيد أمام الزمالك والخروج بشباك نظيفة طوال الشوط الأول من اللقاء.

لكن على المستوى الهجومي، لم يهدد الداخلية فريق الزمالك في ولا فرصة.

حتى حين جاءت فرصة لتمساح، لم يرفع عينيه، ظن أن الشناوي خارج مرماه، فحاول إسكان الكرة من فوق شباكه لتظهر الكرة بعيدة بشكل غريب.

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فيديو اليوم السابع

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