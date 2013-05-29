النص الكامل لكلمة الرئيس: "إلى من يتصور أن الدولة تغض بصرها عن غلطاته.. أنا عارف مين بيقول إيه إزاي عشان إيه"

مرسي: نتعامل مع تجاوزات الإعلام بـ"الحلم والصبر والقانون"

كتب : سهيلة حامد وفاطمة النشابي منذ 44 دقيقة

بدأ الرئيس محمد مرسي كلمته، في افتتاح مؤتمر منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بالآية الكريمة "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، وسط هتافات من بعض الحضور "بنحبك يامرسي".

ووجه الرئيس تحية خاصة إلى أهالي سيناء، ورجال و"أسود" القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الأمن المختلفة، "التي تقف بأرجل ثابتة ويد فاعلة وعقول واعية وقلوب محبة مطمئنة لأهل مصر وسيناء، لتنشر الأمن والاستقرار في سيناء بكل قوة واقتدار".

وأضاف مرسي أن آليات توفير الأمن في سيناء، تناقش اليوم في مجلس الوزراء. وتابع "أنا مطمئن جدا، ولن ينال من سيناء عدو أبدا، لأن عيوننا ترعاها ليل نهار". وأضاف "لا مجال لأي حديث من أي طرف عن سيناء، إلا من خلال مصر والمصريين" حسب قوله.

الرئيس يتعهد باستعادة حقوق الشهداء: لن يفلت أحد من العقاب

وأكد الرئيس على أنه "لن يكون هناك فقير واحد في شهر رمضان". وتابع "شهد الوطن أحداثا على مدار تاريخه، تجاوزها بنجاح، كان قوامها دائما وأساس البناء فيها المواطن". وأكد أن المجتمع المدني بعد ثورة يناير شهد طفرة في الجمعيات الأهلية، وإن كان هذا مايقوم به الشباب تجاه المجتمع فهو يجدر بنا أن نؤكد على دور الدولة في رفع كفاءة العمل التطوعي، وتحسين إمكانات الجمعيات، فهذه المهمة ليست فضلا من الدولة بل واجب وطني لابد أن نقوم به جميعا".

وأضاف الرئيس: تقدمت اليوم إلى مجلس الشورى، بأول مشروع قانون يقدمه رئيس الجمهورية في ظل الدستور الجديد، وهو مشروع قانون المنظمات الأهلية غير الحكومية مستخدما حقي الدستوري في تقديم مشروعات القوانين".

وأكد مرسي أن الدولة لاتمارس التخوين أو التضييق على المجتمع المدني و"كلنا ثقة وإيمان بنبل أهداف المؤسسات، كما تدعم الدولة الانفتاح على الآخر واحترام القانون، وترحب بالمبادرات ودعم الدول الصديقة".

وقال إن نشاط المجتمع الأهلي ومشروعات التنمية الكبيرة يظللها مثلث "العمل والوعي والأخلاق"، وداخل هذا المثلث الوطن والقانون. وأضاف "بفضل الله ثم بجهد المواطنين تنهض مصر وتمتلك غذاءها ودواءها وسلاحها".

وأضاف الرئيس أن هناك تجاوزات من بعض وسائل الإعلام، وأن التحدي الحقيقي حاليا أن "نصبر على بعضنا". وتابع مرسي "إلى من يتصور أن الدولة لا تراه أو تغض البصر عن غلطاته، نفعل ذلك لأننا في وطن واحد، لكن أنا عارف مين بيقول إيه إزاي عشان إيه" حسب تعبيره.

وأكد الرئيس أن "النظام السابق لن يعود، ولن نسمح بخطوة واحدة لمن أفسد أو كان سببا في فساد الوطن". وتعهد بالعمل على استعادة حقوق الشهداء والمصابين، و"لن يفلت أحد من العقاب، ولجنة تقصي الحقائق انتهت من تقريرها وأودعته لدى النيابة التى تحقق في الوقائع حاليا".

الرئيس: الدولة لا تمارس التخوين أو التضييق على المجتمع المدني

وقال الرئيس إن الإعلام المصري له دور مهم في تنمية ونهضة مصر ومناقشة مشاكلها، "لكن لو وجدت بعض التجاوزات لابد أن نواجهها بالحلم والصبر ومعاملتها بالقانون، وكل الأمل أن يدرك من يتجاوز أنه لا مجال للتجاوز".

وتابع مرسي "أتمني أن يحظى قانون منظمات المجتمع المدني بالاهتمام والدراسة في مجلس الشوري لأنه صاحب الإرادة الكاملة". وأضاف "مؤسسة الرئاسة ستتحمل مسؤولية دعم العمل الأهلي، لأن قوة المجتمع المدني من قوة الوطن، لذلك لابد من التفاعل والتكامل بين الجهاز التنفيذي للدولة ومؤسسات المجتمع المدني".

ودعا الرئيس كافة القوى الوطنية لترك الخلاف جانبا، قائلا: "يمكن أن نختلف في الرأي، لكن نتفق في الأهداف، فهذا البلد لن يخلصه فرد أو حزب أو جميعة، بل يخلصه فعل الشعب الواحد، وعلينا أن نستحضر روح الثورة، لأن العمل لمصر هو واجب وهدف لنا جميعا".

اخبار متعلقة

الرئيس يبدأ مؤتمر الجمعيات الأهلية بتحية أهالي سيناء و"أسود" الجيش والشرطة

الرئيس محمد مرسي يكرم رواد العمل الخيري والتنموي في مصر

حساب "مرسي" على "تويتر" يغرد كلمته في مؤتمر منظمات المجتمع المدني

الرئيس: الدولة لا تمارس التخوين أو التضييق على المجتمع المدني