"العربي لاستقلال القضاء" يدعو لعقد مؤتمر "العدالة" للخروج من حالة الاستقطاب

كتب : محمود حسونة: منذ 43 دقيقة

دعا المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لعقد مؤتمر "العدالة من أجل الشعب"، لطرح الرؤى والتصورات تجاه دعم مقومات العدالة الناجزة، وضمان تفعيل مقومات المحاكمات العادلة والمنصفة، في مناخ ووسط يساعدان على الفصل الصحيح في القضايا في الوقت المناسب وبإجراءات ميسرة وبضمانات تنفيذ كافية.

وقال المركز إن المؤتمر محاولة لإخراج العدالة من حالة الاستقطاب التى تشهدها، وإيمانا بأن دور منظومة العدالة تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة للمواطنين، وأن كفاءة ونزاهة واستقلال وشفافية كل مكونات العدالة، تمارس لصالح الشعب، كما يشكل تأكيدا على أن منظومة العدالة ومتطلباتها، أكبر من الصراع الذي تدور رحاه في هذه الآونة، حول قانون السلطة القضائية.

وأوضح، أن المؤتمر سيتناول العديد من الإشكاليات التي تعيق العدالة الناجزة، كمشكلات بطء إجراءات التقاضي، وعدم كفاءة أجهزة الخبرة على النحو المناسب، والتراخي عن إعداد الأجهزة الإدارية المعاونة المؤهلة علميا وفنيا وأخلاقيا، وضمور التدريب الحقيقي والفعال لرجال القضاء والنيابة العامة والمحامين.

وأشار إلى أن المؤتمر سيتناول قضايا غياب المعايير الموضوعية والشفافة لتعيين القضاة والمحامين، والكم الهائل من التشريعات ذات الصلة وما تخلقه من زيادة هائلة فى أعداد القضايا، دون دراسة جادة لمدى قدرة المحاكم وأجهزة الخبرة على مواجهة هذه الأعداد، وعدم مواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والالتزامات والتعهدات الدولية.

وسيشارك في المؤتمر العديد من القضاة، والمدعين العامين والمحامين وأساتذة القانون والبرلمانيين، إضافة إلى العديد من القوى والأحزاب السياسية والفعاليات الإعلامية، والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، الذين سوف تتشكل منهم اللجان الفنية للمؤتمر.