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الإسترليني يقترب من أعلى مستوى في عامين مقابل اليورو

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الإسترليني يقترب من أعلى مستوى في عامين مقابل اليورو الإسترليني يقترب من أعلى مستوى في عامين مقابل اليورو

حوم الجنيه الاسترليني قرب أعلى مستوى له في عامين مقابل اليورو يوم الأربعاء قبل يوم من اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حيث من المتوقع أن يسلط رئيس البنك مزيدا من الضوء على برامج شراء الأصول التي أعلنت في الشهر الماضي.

ويتوقع أن يعلن ماريو دراجي رئيس المركزي الأوروبي عندما يجتمع مجلس محافظي البنك الخميس في نابولي بإيطاليا تفاصيل خطط البنك لشراء أوراق مالية مضمونة بأصول وسندات مضمونة وهي إجراءات تحفيز تهدف لتعزيز منطقة اليورو المترنح.

ويأتي ذلك عقب بيانات أظهرت يوم الثلاثاء اقتراب التضخم من المنطقة السلبية حيث بلغ 0.3 بالمئة مقارنة مع هدف المركزي الأوروبي بتضخم قرب اثنين بالمئة.

وجرى تداول اليورو منخفضا 0.2 بالمئة مقابل الاسترليني عند 77.76 بنس لليورو غير بعيد عن أدنى مستوى له في عامين 77.665 بنس سجله يوم الثلاثاء.

ومقابل الدولار هبط الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.6201 دولار.

 

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