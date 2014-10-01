إصابة ثلاثة أشخاص بطلقات نارية بسبب خلافات جيرة بأسيوط‎

أصيب، ثلاثة أشخاص بطلقات نارية، لخلافات جيرة سابقة، أثناء جلوسهم على أحد المقاهى بمنطقة المجاهدين دائرة قسم أول أسيوط.

وتلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمورقسم شرطة أول أسيوط يفيد وصول بلاغ من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بإقتحام أحد المقاهى بمنطقة المجاهدين دائرة القسم , وبحوزته سلاح آلى وقام بإطلاق النيران على ثلاثة أشخاص كانوا يجلسون سويا وإصابتهم بإصابات متفرقة ولاذ بالفرار.

وبالإنتقال والإسعاف وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة كلا من زين ضانى غزالى، وشقيقه محمد ضانى غزالى، وعمهم هريدى غزالى تم تحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

وبسؤال شهود العيان، أقروا بأنه أثناء جلوس المجنى عليهم على المقهى فوجئوا بأحد الأشخاص يقتحم المقهى ويطلق الأعيرة النارية ويهرب.

وبسؤال أحد أقارب المصابين، اتهموا أفراد من عائلة أبو حته لخلافات سابقة، بسبب الجيرة بينهم، وجارى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.