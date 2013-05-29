أعضاء بالشورى يصفون مكتبة مصر العامة بأنها "ورم سرطاني" وُلد "شيطانيا"

خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بالمجلس اليوم

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين منذ 32 دقيقة

انتقد أعضاء لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم، بنود موزانة مكتبة مصر العامة. ورفض النواب عدم وجود كيان موحد يضم فروع تلك المكتبات، ما يعتبر إهدارا للمال العام.

وقال النائب الوفدي صلاح الصايغ، إن الحل لتجاوز تلك المخالفات التي تسبب إهدار المال العام هو دمج فروع المكتبة ومعها الصندوق الخاص بدعم المكتبات في كيان واحد. وأضاف أن هناك فروع للمكتبات وُلدت "شيطانية".

فيما وصف النائب عن حزب الوسط يحيى أبوالحسن المكتبات بأنها "ورم سرطاني"، جاء من النظام السابق بإصدار قرار جمهوري لإنشائها لإرضاء أشخاص بعينهم.