محافظ الشرقية يسلم عقود 76 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية

سلّم الدكتور سعيد عبدالعزيز، محافظ الشرقية، الأربعاء، عقود 76 وحدة سكنية بقريتي «إكياد» و«النوافعة» بمركز فاقوس، لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن 536 وحدة سكنية تم تخصيصها لهذه الأسر، بمراكز أبوكبير وأبوحماد وفاقوس وبلبيس والإبراهيمية.

وقال المحافظ، خلال تسليم عقود الوحدات السكنية لمستحقيها، بديوان عام محافظة الشرقية، إنه تم الانتهاء من تخصيص بقية الوحدات لمستحقيها، من خلال القرعة العلنية، وذلك بعد استيفاء المتقدمين للشروط والبيانات المطلوبة، وسيتم تسليم عقودها لمن وقع عليهم الاختيار من الأسر الأكثر احتياجا، خلال أيام .

وأوضح، أنه تم تخصيص 228 وحدة سكنية بمركز أبوكبير، و76 وحدة في أبوحماد و156 وحدة في بلبيس، مشيرا إلى أن الإيجار الشهري لكل وحدة يبلغ 80 جنيها، ويتم تجديد العقد كل عام.

وأكد المحافظ، أن هذا يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، بهدف رفع مستوى معيشتهم، وتوفير حياة كريمة في مسكن ملائم لهم.