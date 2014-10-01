أسهم أوروبا تغلق منخفضة بفعل بيانات ضعيفة وقلق حول أرباح الشركات

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الأربعاء تحت ضغط بيانات مخيبة للآمال بشأن الصناعات التحويلية في المنطقة إضافة إلى قلق بشأن أرباح الشركات في أوروبا بعدما أصدرت سنسبري لمتاجر التجزئة ونيكسانز لصناعة الكابلات تحذيرات حول المبيعات.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.9 في المئة عند 1367.55 نقطة بعدما أظهرت بيانات ألمانية أن نشاط الصناعات التحويلية انكمش للمرة الأولى خلال 15 شهرا في سبتمبر أيلول. وشهد نمو الصناعات التحويلية في منطقة اليورو مزيدا من التباطؤ مع انكماش الطلبيات الجديدة للمرة الأولى في عام.

وتعرضت السوق أيضا لضغوط في أعقاب هبوط حاد لبعض الأسهم.

وهوى سهم نيكسانز الفرنسية للكابلات 8.9 في المئة بعدما قالت الشركة إن إيراداتها للعام بأكمله ستكون مستقرة بينما تراجع سهم سنسبري سبعة في المئة بعدما خفضت الشركة مبيعاتها المستهدفة للعام بأكمله وقالت إن مراجعتها للاستراتيجية ستشمل سياسة توزيعات الأرباح في المستقبل.

وفي أنحاء أوروبا هبط مؤشرا فايننشال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني واحدا في المئة لكل منهما بينما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.2 في المئة.