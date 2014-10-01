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محلب يشكل لجنة متخصصة لدراسة مشروعات استثمارية مقترحة من “فورويندز”

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محلب يشكل لجنة متخصصة لدراسة مشروعات استثمارية مقترحة من “فورويندز” محلب يشكل لجنة متخصصة لدراسة مشروعات استثمارية مقترحة من “فورويندز”

المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

بحث المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع وفد مجموعة فورويندز العالمية، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، المالية، والاستثمار، عددا من المشروعات الاستثمارية المقدمة من المجموعة للتنفيذ في .
> وأكد رئيس الوزراء للوفد على أن هناك امكانيات وفرص استثمارية كبيرة فى مصر، مشيراً إلى أننا بصدد الاعداد لـ “مؤتمر مصر الاقتصادي” في فبراير المقبل بشرم الشيخ، حيث سيتم طرح مشروعات قومية متعددة في مجالات ذات جدوى اقتصادية عالية، وان تعمل على خلق مناخ استثماري جاذب باجراء إصلاحات في التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار، وذلك بالإضافة الى ما تتمتع به مصر من سوق كبير وموارد بشرية مدربة.
> من جانبهم، عرض الوفد عدد من المشروعات المقترحة فى مجالات توليد الطاقة باستخدام الفحم الحجرى، بالاضافة إلى المشروعات التعدينية، والزراعية.
> وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة السيد وزير الاستثمار وكل من وزيري البترول والكهرباء لدراسة المشروعات المقترحة من جانب المجموعة، والخطط التفصيلية الخاصة بكل مشروع على حدة .
> تجدر الإشارة إلى أن مجموعة فورويندز متخصصة في مجال الاستثمار في الموارد التعدينية والطبيعية، وإنشاء محطات الكهرباء، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ويمتد نشاطها الى العديد من الدول العربية والأفريقية والامريكية.

أ ش أ

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