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حركة تعيينات وترقيات جديدة بجمارك مطار القاهرة

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حركة تعيينات وترقيات جديدة بجمارك مطار القاهرة حركة تعيينات وترقيات جديدة بجمارك مطار القاهرة

كتب : حسن حسين منذ 24 دقيقة

صرح فؤاد الخباطي، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم، أن هناك حركة تعيينات وترقيات جديدة في مصلحة الجمارك، تضمنت تعيين الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيسا للإدارة المركزية لتفتيش عام الجمارك، ومحمد الشحات رئيسا للإدارة المركزية لقرية البضائع بمطار القاهرة، بناء على قرار الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية.

وتضمن القرار رقم 307 لوزير المالية، تعيين أحمد حسن عبدالمجيد رئيسا للإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة، والذي كان يشغل المنصب مكلفا.

وأضاف الخباطي، أن الحركة تستهدف إعطاء الفرصة للكوادر المتميزة لتولي الإدارة وتطوير الأداء لخدمة حركة الركاب والبضائع في المطارات والمنافذ المصرية.

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