جهاز فيليبس Lumea Precision Plus لبشرة حريرية خالية من الشعر

لطالما بحثت النساء على مر السنين عن حل نهائي للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه. ومن بين عدة التقنيات والطرق، تنفرد فيليبس بابتكارها الجديد: "لوميا بريسيجن بلاس" Lumea Precision Plus. ويعد هذا الجهاز الجديد، الإضافة جديدة إلى عائلة لوميا، النساء بالحصول على بشرة أجمل وأكثر نعومة باستخدام طريقة أكثر سرعة وأماناً.

وعلى عكس الأجهزة التي تعمل بتقنية IPL (الضوء النابض المكثف) المتوفرة حالياً في الأسواق، يحتوي جهاز "لوميا بريسيجن بلاس" Lumea Precision Plus على أداة ملحقة مزودة بفتحة أكبر للاستخدام على المساحات الكبيرة من الجسم، وبذلك تتمكن النساء من عمل كلا الساقين على سبيل المثال في 15 دقيقة فقط مع ضمان نتائج فعالة، ويتميز بأوقات معالجة أسرع بمقدار 30% من مجموعة لوميا الحالية. وبالإضافة الى ذلك، تم تعزيز عمر بطارية الجهاز بحيث تتمكن السيدة من معالجة الجسم والوجه بالكامل في استخدام واحد للبطارية دون الحاجة لإعادة الشحن. كما يحتوي جهاز "لوميا بريسيجن بلاس" Lumea Precision Plus على أداة ملحقة عالية الدقة مصممة خصيصاً بمميزات أمان إضافية للاستخدام على الوجه والأماكن الحساسة الأخرى.

يعتبر جهاز "لوميا بريسيجن بلاس" Lumea Precision Plus حلاً متميزاً للتخلص من الشعر الزائد في المنزل، فهو يقوم بتوجيه نبضات خفيفة من الضوء إلى جذور الشعر لإنتاج الحرارة التي تنتقل إلى بصيلات الشعر، مما يحفز تلك البصيلات على الدخول إلى مرحلة الخمول وبالتالي يقل الشعر بشكل طبيعي ويمتنع عن النمو مرة أخرى. وبعدها ببساطة يمكن للنساء إعادة المعالجة كلما لزم الأمر لمنع نمو الشعر مرة أخرى والحفاظ على البشرة ناعمة كالحرير وخالية من الشعر.

ويتميز جهاز "لوميا بريسيجن بلاس" Lumea Precision Plus الجديد بتصميم لاسلكي مما يجعله سهل الاستخدام، وهو مجهز بخمس وضعيات للضوء قابلة للتعديل لضمان معالجة لطيفة وفعالة على كافة أنواع البشرة وألوان الشعر. وهو مصمم بعناية لتحقيق أفضل النتائج في أقصر وقت ممكن، كما يتميز بوجود فلتر UV وأدوات تحكم متطورة لتوفير أقصى حماية للبشرة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر سعره أفضل من أجهزة إزالة الشعر الأخرى حيث يمكن للنساء استخدامه في أي وقت وبالشكل الذي يناسبهن. مع جهاز "لوميا بريسيجن بلاس" Lumea Precision Plus الجديد من فيليبس أصبح من السهل الحصول على بشرة ناعمة حريرية بسهولة وأمان وبأسعار تنافسية، وبإمكان النساء الآن الاستغناء عن علاجات صالونات التجميل المكلفة وغيرها من الطرق المؤقتة لإزالة الشعر مثل الحلاقة والشمع. ويعتبر "لوميا بريسيجن بلاس" الجهاز الوحيد في الأسواق بتقنية (الضوء النابض المكثف) IPL الذي يقدم ملحقات منفصلة للجسم والوجه بمميزات أمان إضافية للاستخدام على الوجه.

وسيتوفر جهاز فيليبس الجديد "لوميا بريسيجن بلاس" Lumea Precision Plus في الأسواق بسعر 3,699 ريال سعودي. للمزيد من المعلومات عن هذا المنتج والمنتجات الأخرى ضمن مجموعة فيليبس للعناية بالبشرة يمكنكم زيارة صفحتنا على موقع فيسبوك: www.facebook.com/philipsbeautyme