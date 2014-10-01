أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة -
ترامب يوقع قانونًا لإنهاء حماية الخصوصية على الإنترنت -
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - خالد قمر يهدر انفرادا لا يضيع

Google+ Print
بالفيديو - خالد قمر يهدر انفرادا لا يضيع بالفيديو - خالد قمر يهدر انفرادا لا يضيع

إهدار جديد من خالد قمر، وذلك مع الزمالك في مباراة الداخلية بالجولة الرابعة من الدوري المصري.

خالد قمر الذي انتقل إلى الزمالك قادما من اتحاد الشرطة، أهدر فرصا عديدة في مباراتين بدوري أبطال إفريقيا، ثم أضاع أيضا في السوبر المحلي، وفي 3 لقاءات بالدوري.

سجل فقط هدفا في المباراة السابقة من ركلة جزاء سكنت مرمى اتحاد الشرطة.

لعب قمر مهاجما أساسيا وحيدا في خطة حسام حسن أمام الداخلية.

ووصلت كرة طولية رائعة من مؤمن زكريا لخالد قمر، لينفرد الأخير بمرمى الداخلية، قبل أن يحاول وضع الكرة من فوق رأس الحارس، دون نجاح.

شاهد اللقطة بالضغط على هذا الرابط..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!