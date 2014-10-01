بالفيديو - خالد قمر يهدر انفرادا لا يضيع

إهدار جديد من خالد قمر، وذلك مع الزمالك في مباراة الداخلية بالجولة الرابعة من الدوري المصري.

خالد قمر الذي انتقل إلى الزمالك قادما من اتحاد الشرطة، أهدر فرصا عديدة في مباراتين بدوري أبطال إفريقيا، ثم أضاع أيضا في السوبر المحلي، وفي 3 لقاءات بالدوري.

سجل فقط هدفا في المباراة السابقة من ركلة جزاء سكنت مرمى اتحاد الشرطة.

لعب قمر مهاجما أساسيا وحيدا في خطة حسام حسن أمام الداخلية.

ووصلت كرة طولية رائعة من مؤمن زكريا لخالد قمر، لينفرد الأخير بمرمى الداخلية، قبل أن يحاول وضع الكرة من فوق رأس الحارس، دون نجاح.

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