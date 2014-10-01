مفارقات القدر.. «الوطنى» شاهد على الإخوان فى «الهروب»..والجماعة شاهد على المنحل بـ«قضية القرن»

«الحزب الوطنى» و«الإخوان».. أنظمة استبدت فأسقطها الشعب المصرى، فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومن مفارقات القدر، أن تدور الدائرة ليشهد الحزب الوطنى المنحل، متمثلًا فى اللواء حسن عبد الرحمن، مدير أمن الدولة السابق، والمتهم فى قضية “القرن”، على نظام الإخوان فى قضية «الهروب الكبير» يومى 25 و 28 يناير، والمُتهم فيها مرسى وقيادات إخوانية.

وأدلى عبد الرحمن، اليوم، بشهادته فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، متهمًا جماعة الإخوان بالتخطيط مع عناصر أجنبية والتخابر لصالح جهات خارجية لإسقاط جهاز الشرطة واقتحام السجون فى جمعة الغضب يوم 28 يناير.

على الجانب الآخر، يدلى العديد من أعضاء جماعة الإخوان، والمدعين بالحق المدنى، بشهادتهم فى قضية قتل المتظاهرين، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، القضية المعروفة إعلاميًا بـ”محاكمة القرن”، والتي يعاد فيها محاكمة الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه من بينهم حسن عبد الرحمن، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.

«الوطنى» يتهم «الإخوان» باقتحام السجون

استمعت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إلى أقوال الشهود في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم «الهروب من سجن وادي النطرون»، وعلى رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل.

وقال عبد الرحمن، إن المتسللين للحدود المصرية قاموا باحتلال شريط حدودي بمدينة رفح المجاورة لغزة بطول حوالي 10 كيلو متر، وتراجعت عناصر التأمين، لأن المنطقة تسليحها وفقا لاتفاقية السلام تسليح محدود والمهاجمون كانوا يستخدمون أسلحة ثقيلة، وسيارات ذات دفع رباعي وتعدت بشراسة عليها مما أدى إلى تراجع القوات.

وأضاف: بعد ذلك انطلقت تلك العناصر إلى مدينة الإسماعيلية، وتوزعت إلى مجموعات اتجه بعضها إلى محافظة البحيرة نحو سجن وادى النطرون، وبعضها إلى محافظة القليوبية، نحو سجني أبو زعبل والمرج، وبعضها إلى مدينة القاهرة للمشاركة في التظاهرات.

وأكمل عبد الرحمن، بأن المجموعات التي توجهت إلى سجن وادي النطرون، قاموا بالتنسيق مع العناصر الإجرامية بالبحيرة للهجوم على السجن، وتمكنوا من اقتحامه بعد ضربه بالأسلحة الثقيلة، واستخدام لوادر، ومعدات ثقيلة لهدم أسوار السجن واقتحام بواباته وتمكنوا من إخلاء سبيل العناصر الإخوانية المحتجزة، وبعض العناصر من السياسيين والجنائيين المحكوم عليهم والمتواجدين داخل السجن.

وذكر أن المجموعات المتوجهة لسجني أبو زعبل والمرج، تمكنوا من اقتحام السجن، وإخلاء سبيل من بداخله من مساجين ومن بينهم المتهمين بإحدى القضايا الخاصة بحزب الله اللبناني، وعلى رأسهم سامي شهاب وبعض المعتقلين من حركة حماس من بينهم القيادي أيمن نوفل، أما المجموعات التي توجهت للقاهرة فقد شاركت في تظاهرات ميدان التحرير مستخدمة ما في حوزتهم من أسلحة.

«الإخوان» تتهم «الوطنى» بقتل متظاهرى 25 يناير

أدلى العديد من أعضاء جماعة الإخوان، المدعين بالحق المدنى، بشهادتهم فى قضية قتل المتظاهرين، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، القضية المعروفة إعلاميًا بـ”محاكمة القرن”، والتي يعاد فيها محاكمة الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه من بينهم حسن عبد الرحمن، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، متهمين نظام مبارك بالتخطيط لقتل المتظاهرين وإحباط التظاهرات السلمية يومى 25 و 28 يناير.

ويستمر الصراع بين أنظمة لفظها التاريخ المصرى، لتقف مصر حرة تبحث عن من يعبر بها إلى الأمام، لتنسى مساوئ أنظمة أضرت بها وبشعبها.