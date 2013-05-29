مجلس الوزراء: لا نعارض أي مشروع تنموي في "حوض النيل" طالما لا يضر بدولتي المصب

كتب : احمد عبدالعظيم منذ 12 دقيقة

اسـتهل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل اجتماعه الثالث والثلاثين، اليوم، باستعراض التطورات الداخلية والأوضاع الأمنية، والعلاقات الخارجية.

وأولى المجلس اهتماماً خاصاً ببحث موضوع قيام إثيوبيا ببدء إجراءات تحويل مجرى النيل الأزرق، فى إطار مشروع بناء سد النهضة.. وفى هذا الصدد أكد المجلس على أن البدء فى إجراءات الإنشاء التى تجرى منذ فترة لا تعنى موافقة مصر على إنشاء سد النهضة.. حيث إننا مازلنا فى انتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية والتى من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام، وموقفنا المبدئى هو "عدم قبول مصر بأى مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية".

كما أوضح مجلس الوزراء أن مصر تساند إقامة أي مشروع تنموي فى أية دولة من دول حوض النيل، طالما لم يتضمن إضرارا بدول المصب مصر والسودان.. وفى ختام المناقشات أكد المجلس على أن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كافة النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفنى الذى سيقدم من اللجنة الثلاثية، وأن هناك تنسيق كامل مع جمهورية السودان فى هذا الشأن.