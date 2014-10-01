محافظ دمياط يلتقى رجال الأعمال بالمنطقة الحرة الاستثمارية

التقى اللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط، ممثلى الشركات بالمنطقة الحرة الاستثمارية بميناء دمياط، بحضور رأفت سرحان رئيس المنطقة الحرة، والذى عرض الأهداف الاستراتيجية للمنطقة تتمثل فى تنمية وتطوير المساحات بالمناطق وزيادة الأموال المستثمرة ومساهمة المنطقة فى نمو الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن المنطقة قد حققت 2817 فرصة عمل جار زيادتها إلى 4 آلاف فرصة عمل خلال الفترة المقبلة.

وأكد المحافظ أننا نسعى جاهدين لتطوير المنطقة الحرة الاستثمارية وتقديم التسهيلات وإزالة المعوقات التى تعترض نجاح ونمو المنظومة الاستثمارية بالمنطقة الحرة، وذلك من خلال اجتماعاتنا المتكررة مع رؤساء البنوك لتوفير الغطاء المالى والنقدى من العملة الصعبة بهدف النزول بأسعار الخامات، وكذلك تطوير ميناء دمياط وتعميق غاطس الأرصفة الذى يسهم بشكل مباشر فى تنشيط حركة التجارة .

واستمع المحافظ، إلى مطالب ممثلى الشركات بشأن تجديد الترخيص لبعض الأنشطة بالمنطقة، وكذلك عمل مشروع اكتتاب عام للشركات بالمنطقة الحرة لأداء دورها فى تنمية المجتمع وإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة .