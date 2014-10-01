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هل تفوّقت كيم كردشيان على الباريسيّات في الأناقة؟

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هل تفوّقت كيم كردشيان على الباريسيّات في الأناقة؟ هل تفوّقت كيم كردشيان على الباريسيّات في الأناقة؟

الثلاثاء 30-09-2014 12:52

منذ فترة، ونجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian تُبدي اهتماماً كبيراً وملحوظاً بالموضة، إذ باتت تحضر جميع المناسبات المتعلّقة بهذا المجال، وتحرص دائماً على الجلوس في الصفوف الأولى لعروض الأزياء، ضمن أسابيع الموضة. وعلاوة على ذلك، فإنّها تهتمّ ـ بشكل كبير ـ بمظهرها الخارجيّ وإطلالاتها، التي تشرف عليها مديرة التحرير السابقة لمجلة Vogue في نسختها الفرنسية Carine Roitfeld.

وفي أسبوع الموضة، الذي يجري حالياً في باريس، ظهرت Kim بعدد من الإطلالات الرائعة التي فاجأتنا، إذ أصبح لها أسلوب مميّز وأنيق في الموضة، يجمع ما بين الفخامة والجرأة، التي تُعتبر ضرورية بالنسبة إليها. وقد لاحظنا أنّها اختارت في معظم الأوقات إطلالات ذات ألوان هادئة، كالأسود، والأبيض، والبيج، وابتعدت بشكل كُلّيّ عن الألوان الصارخة. أمّا التصميمات، فهي بمعظمها بالغة الأناقة بالرغم من بساطتها، التي تعكس أسلوباً راقياً، مثلما هي حال الفستان الأبيض الذي اختارته من Balmain، أو المعطف ذي الحجم الكبير، الذي اختارته من Chloe، أو الإطلالة السوداء التي اختارتها من Lanvin لحضور عرض الدار. وهي لم تبالغ في تسريحات شعرها أو مكياجاتها، أو حتى في الاكسسوارات التي اختارتها مع الملابس. واللافت أنّ ابنتها الصغيرة North وزوجها قد رافقاها في معظم العروض، واختارا ملابس تتلائم وتتناسب مع ملابسها.

أثبتت Kim Kardashian –وما زالت تفعل- أنها من الأكثر أناقة في الوقت الراهن، وأنّ أسلوبها أصبح له طابع خاصّ ومميّز، وأن الكثيرات من النساء حول العالم سيقلّدنه.

شاهدي إطلالاتها ضمن أسبوع الموضة الباريسيّ، واختاري اللوك المفضّل لديك.

 

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