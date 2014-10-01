فيكتوريا بيكهام تفتتح أول متجر لها في لندن

أعلنت "فيكتوريا بيكهام" Victoria Beckham عن افتتاح أول متجر لها في 36 شارع دوفر، لندن. وقد صمم المتجر المؤلف من ثلاثة طوابق على نمط ماي فير المهندس المقيم في بريطانيا والحائز على العديد من الجوائز العالمية فارشيد موسافي. ويجمع المتجر الراقي بين أفخر أنواع المواد والصنعة الحرفية الماهرة ولغة التصميم العصرية التي تشتهر بها العلامة التجارية، وكل هذا بطريقة جريئة وأنيقة.

ويستمد المبنى إلهامه من الواجهات الجريجورية التي يشتهر بها شارع دوفر، حيث يمتد الباب الرئيسي للمبنى بواجهة إسمنتية تطابق في أبعادها نوافذ الطابق الأول. وينفتح الباب أوتوماتيكياً عن مساحات راقية في الداخل، حيث تمتزج السمات العظيمة والرسوميات اللافتة مع التفاصيل الرقيقة والأسطح المضيئة.

وتتميز الديكورات الداخلية بالأناقة والأصالة، وهي تكمل مشهد الملابس الراقية بمنتهى الإتقان، ولا تجذب الأنظار بعيداً عنها. ويعرض المتجر الكبير أهم ما تقدمه العلامات التجارية الخمس لـ "فيكتوريا بيكهام"Victoria Beckham، وهي الألبسة الجاهزة وعلامة "فيكتوريا، فيكتوريا بيكهام" Victoria, Victoria Beckham وعلامة الإكسسوارات والنظارات والجينز.

ويأتي افتتاح هذا المتجر للعلامة التي تحمل اسم فيكتوريا بيكهام كخطوة أولى من بين عدد من المتاجر التي تخطط لها العلامة، كما يأتي بعد إطلاق موقع بيكهام للتجارة الالكترونية (www.victoriabeckham.com) في أبريل الماضي.

وقد اختارت فيكتوريا القطع بنفسها من أجل حفل الافتتاح، والعديد من هذه القطاع تتوفر حصرياً في المتجر وعبر المتجر الالكتروني، لذلك ان كنتم في لندن، لاتدعوا فرصة زيارة المتجر تفوتكم.