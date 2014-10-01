تومي تفتتح بوتيكها الأول في بيروت

احتفلت العاصمة اللبنانية مساء أول من أمس، بافتتاح المتجر الأول لعلامة "تومي" Tumi الأمريكية. وقد سيطرت على أجواء الافتتاح أناقة التصاميم التي أغنت المتجر.

في وسط مدينة بيروت، وتحديداً في شارع الليمبي، كان لعشاق العلامة موعداً مع افتتاح متجرها الجديد، وفرصة للتعرّف على مجموعتها الغنيّة لخريف وشتاء 2014-2015، والتي اتسمت بتصاميمها العملية والأنيقة، التي لطالما اعتدنا عليها مع "تومي"، وبألوانها الشبابية الفرحة.

تعرّفي على مجموعة "تومي" الجديدة مع الصور المرفقة وأخبرينا ما رأيك بها.