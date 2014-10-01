ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين الى 15

أعلن اللواء شاكر الكيال مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية ارتفاع حالات الوفيات بين صفوف حجاج البعثة المصرية الى 15 حالة.

> وأوضح اللواء الكيال – فى تصريح خاص لموفد كالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة – أن حالة الوفاة الخامسة عشر لحاج من بعثة السياحة يدعى زكى السيد محمد عمر من محافظة الدقهلية ويبلغ من العمر 56 سنة، مشيرا إلى أنه توفى إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية داخل غرفته بمكة المكرمة.

> وأضاف اللواء الكيال أن مسئولى الجهاز التنفيذي لبعثة الحج المصرية قاموا بالاتصال بأهل الحاج المتوفى فى مصر لأخذ موافقتهم حول دفن جثمانه بالأراضى المقدسة.

> تجدر الإشارة إلى أن حاﻻت الوفيات بلغت حتى الآن 15 حالة بين صفوف الحجاج المصريين بالأراضى المقدسة، شملت 5 حاﻻت من بعثة القرعة، و9 حاﻻت من بعثة حج السياحة، وحالة واحدة لحاج من بعثة التضامن.

> أ ش أ