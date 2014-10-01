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دفاع “مبارك” يتقدم ببلاغ ضد “جورج إسحاق” بتهمة السب والقذف

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دفاع “مبارك” يتقدم ببلاغ ضد “جورج إسحاق” بتهمة السب والقذف دفاع “مبارك” يتقدم ببلاغ ضد “جورج إسحاق” بتهمة السب والقذف

تقدم الدكتور فيصل العتيبي رئيس هيئة الدفاع الكويتية عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتحرير “محضر إدارى” بقسم قصر النيل ضد جورج إسحاق المتحدث باسم “حركة كفاية” لسبه مبارك ومحاميه بألفاظ نائية.

وقال “العتيبي” فى بلاغه، إن المدعى عليه قام بسب وقذف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ومحاميه وأتباعه أثناء تواجدة بفندق “السوفتيل” بألفاظ غير أخلاقية تمامًا، وهناك شهود على الواقعة، وأدلة تحتوى ما حرر بالمحضر.

وأضاف “العتيبي”، أنه أثناء إقامته بالفندق قام بإجراء مكالمة مع أحد أصدقائه وكان يفسر خلالها المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى ذكرها قاضى القرن أثناء جلسته الأخيرة، وفوجىء بشخص يعلو بصوته بألفاظ نائية ضد مبارك وأتباعه، ومحاميه، فتوجه إليه ليعاتبه بعد أن سأل أفراد الأمن عن شخصه فأطلعوه، وعند معاتبته لـ”إسحاق” رده بقوله ” أنا أقول  اللى أنا عاوز أقوله وأعمل اللى عايز أعمله فى أى وقت وفى أى مكان”، ليرد عليه الأخير بتحذيره من السباب، والتوقف عنه.

وطالب “العتيبي”، بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو فى حقه، وأرفق بالمحضر أسماء شهود الواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

 

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