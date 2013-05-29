مارجريت عازر: اعتدنا على الارتباك والخلط في خطابات مرسي.. وغالبيتها "عديمة الفائدة"

عازر: انتظرنا أن ينوه مرسي عن أزمتنا مع إثيوبيا خلال خطابه أمام الجمعية الأهلية لكنه لم يفعل

كتب : أسماء بدوي منذ 5 دقائق

قال مارجريت عازر الناشطة السياسية وعضو المصريين الأحرار، إن الجميع اعتاد على الارتباك والخلط عند الدكتور محمد مرسي، في خطاباته في كافة المناسبات.

وأضافت عازر، في تصريح لـ "لوطن" تعليقا على تجاهل الدكتور محمد مرسي لأزمة مصر مع إثيوبيا بخصوص بناء سد "النهضة"، خلال مؤتمر الجمعيات الأهلية الذي عقد اليوم، "انتظرنا أن ينوه عن أزمتنا مع إثيوبيا، ويطمئن الرأي العام حتى ولو بتصريحات مقتضبة، لكنه لم يفعل"، مؤكدة على ضرورة عقد مؤتمر خاص بتلك الأزمة في أسرع وقت، لتوضيح الأزمة للرأي العام.

وتابعت عازر، أن اجتماع مرسي اليوم مع الجمعيات الأهلية، كان من الضروري أن يناقش قانون الجمعيات مع الحضور على الأقل، مشيرة إلى "خطابات مرسي غالبا تكون بلا فائدة".