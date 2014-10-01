ننشر إجراءات جامعة عين شمس لمواجهة أعمال العنف بالعام الجديد

شدد مجلس جامعة عين شمس على عدم السماح بتكرار ما وصفها بـ”المظاهرات غير المسئولة” التي وقعت خلال العام الماضي مشددًا على أنه سيتم مواجهة أعمال الشغب بكل حسم.

> وقرر المجلس حظر ممارسة أي أنشطة حزبية داخل حرم الجامعة ومنع تكوين أسر طلابية حزبية تحت شعار الأنشطة الطلابية .

> وأكد رئيس جامعة عين شمس الدكتور حسين عيسي أن مواجهة أعمال الشغب ستتم من خلال شقين أولهما المنظومة الأمنية حيث تم تركيب كاميرات وبوابات مصفحة كما تم تركيب كاميرات بكليتي الألسن والتجارة لمتابعة المشاغبين وأعمال العنف، كذلك زيادة أعداد أفراد الأمن.

> وتابع “أما الشق الثاني فقد تم الموافقة على تنظيم وعقد لقاءات بين قيادات الكليات مع الطلاب المستجدين في بداية العام الجامعي في إطار التعريف بالحياة الجامعية الجديدة وتأكيدًا على أهمية الحوار بين أطراف العملية التعليمية لشباب الجامعة في هذه المرحلة السنية لما لها من خصائصها والتركيز على الدور التربوي بجانب الدور التعليمي”.

> وأشار إلى أن الجامعة تعتز دائما بإطلاق مبدأ الحرية المسئولة وأنه من حق الطالب التعبير عن الرأي تعبيرًا سلميًا دون سباب أو تخريب وتعطيل الدراسة، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

> وأكد أن الجامعة ليست مكانا لتحقيق أهداف فصائل سياسية، وسوف تواجه الجامعة بكل حزم من يكتب العبارات المسيئة على الجدران التي تعتبر بمثابة اعتداء على الممتلكات والذوق العام وتؤذي مشاعر الآخرين واعتداء على الأخلاقيات .

> أ ش أ