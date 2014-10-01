رئيس الوزراء التركي يؤكد عزم بلاده على محاربة «داعش»

أكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، الأربعاء، عزم بلاده على محاربة تنظيم «داعش».

وقال رئيس وزراء تركيا، في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، إن «العامل الأول والأهم في محاربة (داعش) هو مصالحنا الوطنية وأمننا، وعلى ذلك، فسنتخذ جميع التدابير في ذلك الصدد، ولن نسأل أي شخص في ذلك إلا شعبنا».

وأضاف: «أما فيما يتعلق بالعامل الثاني، سنعتني بجميع الأشخاص القادمين من الدول المجاورة باسم الإنسانية وبغض النظر عن الطائفة والعرق واللغة والدين».

وأشار أوغلو إلى أن «العامل الثالث هو الاستقرار الإقليمي، فتركيا تريد مستقبلا آمنا ومزدهرا ومستقرا في تلك المنطقة الجغرافية، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع المجتمع الدولي في ذلك الصدد».

وفيما يتعلق بمسألة اللاجئين القادمين من سوريا، قال أوغلو: «بالنسبة للأشخاص القادمين إلينا عبر حدودنا يطلبون مساعدتنا، فهؤلاء إخوتنا وأقاربنا وأصدقاءنا وجيراننا».



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