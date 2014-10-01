أمير مكة يوجه ببدء تنفيذ الخطط الميدانية لتسهيل تصعيد الحجاج

وجه أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، جميع الجهات المعنية بخدمة الحجيج في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بالبدء في تنفيذ الخطط الميدانية المعتمدة لتسهيل عملية تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى، الخميس، الثامن من شهر ذي الحجة، لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأكد أمير مكة ضرورة تكامل الخدمات والإمكانات، التي أعدتها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الرامية إلى توفير الإمكانات والخدمات أمام وفود الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وسهولة وفي جو مفعم بالأمن والإيمان، مشددا على ضرورة العمل من أجل تحقيق السلامة واليسر على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من مكة المكرمة إلى منى وتنظيم عملية حركة المشاة إليها من قبل جميع الطاقات الآلية والبشرية من رجال الأمن.

كما وجه الجهات المعنية بتوفير كل الاحتياجات الصحية والخدمية والتموينية ومتابعة ذلك ميدانيا والعمل على حل أية إشكاليات تواجه حجاج بيت الله الحرام وحلها فورا ليتفرغ وفود الرحمن لأداء مناسكهم في يسر وسهولة.

ويتجه حجاج بيت الله الحرام، في اليوم الثامن من ذي الحجة، والمسمى «يوم التروية»، محرمين على اختلاف نسكهم، متمتعين وقارنين ومفردين، إلى صعيد منى اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

من ناحية أخرى، واصلت الجهات الأمنية والخدمية والقطاعات المعنية بخدمة الحجاج في المدينة المنورة عملية تفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة تأهبا لأداء فريضة الحج، ضمن خطة شاملة نجحت في تفويج أكثر من 700 ألف حاج منذ بدء موسم الحج، عبر التنسيق بين الجهات المعنية التي ركزت على انسيابية حركة انتقل الحافلات من أماكن سكن الحجاج بالمدينة المنورة، ووصولهم إلى ميقات ذي الحليفة «آبار علي»، ثم مغادرتهم إلى مكة المكرمة عبر منفذ طريق الهجرة السريع تحت متابعة مباشرة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة.



> وشهدت ضاحية الميقات بالمدينة المنورة، خلال اليومين الماضيين، توافد أعداد غفيرة من ضيوف الرحمن قبل توجههم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج, حيث تجند الجهات الحكومية طاقاتها لخدمة الزوار الذين يتوافدون إلى الميقات على مدار الساعة من خلال تنظيم حركة دخول الحافلات, في محيط جامع الميقات, وتوفير خدمات الإرشاد والتوجيه, للزائرين والزائرات, وتوزيع المطبوعات والنشرات التوعوية بعدة لغات.

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