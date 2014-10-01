«تايم»: التحقيق في ركوب مسلح له سوابق جنائية المصعد مع «أوباما»

ذكرت مجلة «تايم» الأمريكية، الأربعاء، أن متعاقدا أمنيا مسلحا سبقت إدانته في ثلاث جرائم، سمح له بأن يستقل المصعد مع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في وقت سابق من سبتمبر، في انتهاك لبروتوكول تأمين الرئيس.

وقالت المجلة إن الواقعة حدثت، في 16 سبتمبر، أثناء زيارة أوباما مراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها في أطلانطا، حيث بدأ عملاء المخابرات استجواب المتعاقد بعد رفضه التوقف عن تصوير أوباما بالفيديو من هاتفه المحمول، وطرده العملاء فورا بعد الاطلاع على سجله الجنائي، وأدركوا أنه مسلح فقط بعدما وضع يده على مسدسه.

وأكد عميل مخابرات حدوث الواقعة، لكنه رفض التوضيح بسبب التحقيق الجاري، واعتبرت «تايم» الواقعة «انتهاكا واضحا لبروتوكول تأمين الرئيس».

ووفقا لبرنامج يسمى «وصول الأسلحة» يجب فحص جميع الموظفين والضيوف والمتعاقدين عن طرق قواعد بيانات استخباراتية وجنائية متعددة لضمان سلامتهم، وأي شخص يجري اكتشاف سجله الإجرامي أو أي إصابة عقلية أو أي عوامل خطر أخرى لا يسمح له بالاقتراب من أوباما، ومن هذا جاءت تسمية البروتوكول.