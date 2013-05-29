زعزوع للسعوديين: الأوضاع بمصر مستقرة والسائح يتمتع بإجازته

وزير السياحة: ما يحدث بمصر شأن داخلي لا يمس أمن السياح

كتب : عبده أبوغنيمة منذ 4 دقائق

دعا هشام زعزوع وزير السياحة، السعوديين إلى زيارة مصر مجددا، مؤكدا استقرار الأوضاع وعدم وجود ما يحول دون استمتاع السائح بإجازته، مقدرا المخاوف لدى البعض من زيارة مصر بسبب التغطية الإعلامية المبالغ فيها عند تناول الشأن المصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية، في إطار الزيارة التي يقوم بها زعزوع إلى المملكة العربية السعودية، لعقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين بالمملكة للاتفاق على ترتيبات العمرة والحج، وكذلك عدد من اللقاءات المهنية الأخرى، بهدف تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين.

وأضاف وزير السياحة أن كافة الأحداث الجارية في الشارع المصري تتم في إطار مناخ حرية التعبير عن الرأي، فضلا عن أنها شأن مصري - مصري، لا تمس أمن السائح من قريب أو بعيد. وأشار إلى أن وزارة السياحة تعمل حاليا على مواجهة التأثير السلبي لما تتناوله وسائل الإعلام باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، معلنا بدء تنفيذ مبادرة "مصر الآن" في المدن السياحية، وسيتم في إطارها تركيب كاميرات في المناطق السياحية لبث صورة حية منها تعبر أبلغ تعبير عن حقيقة الموقف، على أن يتم تدشين هذه المبادرة رسميا على شبكة الإنترنت في الأول من يوليو المقبل.

مصر تبذل قصارى جهدها لتوفير سبل الراحة للأشقاء العرب.. وبدء مسح كامل للشقق الفندقية والمفروشة لإجراء عملية تنقية لها

و أشار زعزوع إلى أهمية السوق السعودية بالنسبة لمصر، لاسيما في مجال الاستثمارات السياحية التي تبلغ قرابة أربعة مليارات جنيه، مشيرا إلى الفرص الواعدة المفتوحة أمام المستثمرين بصفة خاصة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، الذي يجري طرح مساحة من الأراضي به للاستثمار السياحي، موضحا أن الساحل الشمالي ببنيته الأساسية جاهز لتنفيذ مشروعات استثمارية، في ظل توفر أربعة مطارات لنقل السياح؛ هي مطروح وبرج العرب والعلمين والإسكندرية.

وأضاف الوزير أن مصر، التي تفتح ذراعيها لاستقبال الأشقاء العرب، تبذل قصارى جهدها لتوفير سبل الراحة لهم والارتقاء بمستوى جودة الخدمة السياحية المقدمة، لافتا إلى إجراء وزارة السياحة مسح كامل للشقق الفندقية والمفروشة لتسجيلها على قاعدة بيانات وإجراء عملية تنقية لها، بهدف إحكام الرقابة وتنظيم العلاقة التعاقدية. كما أكد توفير مسار سياحي سريع إلى الغردقة ونويبع كمرحلة أولى، وذلك بهدف تشجيع وتسهيل سياحة السيارات، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للتشغيل مع بداية الصيف.

وتطرق زعزوع خلال المؤتمر الصحفي إلى ملف الحج والعمرة، مشيرا إلى أن عدد المعتمرين المصريين بلغ قرابة 900 ألف معتمر في العام الماضي.