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النائب العام: عيوب فنية شابت تنفيذ مشروع خط مياه القاهرة الجديدة

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النائب العام: عيوب فنية شابت تنفيذ مشروع خط مياه القاهرة الجديدة النائب العام: عيوب فنية شابت تنفيذ مشروع خط مياه القاهرة الجديدة

المستشار هشام بركات النائب العام

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن وجود عيوب فنية شابت تنفيذ مشروع خط مياه القاهرة الجديدة، على نحو كان من شأنه تعذر تشغيله، مما اضطر الجهات المختصة إلى استخدام خط بديل.

وكان وزير الإسكان قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، في شأن العيوب التي ظهرت بالمشروع، وبادرت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة واستدعاء جميع المسئولين عن تنفيذ المشروع “الشركات المنفذة والموردة واستشاري التصميم والتنفيذ”، وتم تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة لفحص المشروع.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن وجود عيوب فنية بالمشروع، تسببت في عدم تشغيله.. وتمت مواجهة القائمين على التنفيذ بذلك، فقدموا حلولا فنية لتلك العيوب، وتعهدوا بتنفيذ تلك الحلول في مدى زمني قصير.

وأمرت النيابة، بتشكيل لجنة من خبراء المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لفحص الحلول الفنية المقدمة لبيان ملائمتها، والإشراف على تنفيذها بما يضمن حسن التنفيذ.. كما وجه النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات لتحديد المسئول عن تلك العيوب وسرعة تنفيذ الحلول المقترحة حفاظا على مصالح المواطنين.

 

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