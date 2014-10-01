اتفاق بين 3 وزرات علي تجميع جلود الاضاحى وبيعها لدعم مرفقى الاسعاف والمطافئ

اتفق ممثلى وزارات الأوقاف والتنمية المحلية و الشباب والرياضة على تجميع جلود الاضاحى وبيعها بافضل الاسعار لصالح دعم مرفقى الاسعاف و المطافئ .

> وأكد اللواء عبد القادر سرحان مستشار وزير الأوقاف لشئون مكتب الوزير، أنه تقرر تخصيص جزء من خطبتى الجمعة المقبلة و العيد للحديث عن الجانب الاجتماعى وإلانسانى وإلاسلامى لتسليم جلود الاضاحى الى الجهات التى حددتها اللجنة داخل مراكز الشباب وذلك فى الاطار الدعوى والتوعوى للوزارة والتنبيه على الائمة والدعاة بتوعية المصلين بهذا الموضوع.

> وأشار الى أنه تم تحديد قائمة بحدين أعلى وأدنى من قبل غرفة الصناعة لبيع اللجنة للجلود إقليميا بكل محافظة واختيار افضل الاسعار لجلود الاضاحى والتاكد من جدية المشترين للجلود وسيتم إعداد كشوف تجار يتعاملون مع غرفة مع توفير ذبح مجانى بمذابح حكومية .

> ومن جانبه اكد مجدى مصطفى مدير الإدارة المركزية للمتابعة بوزارة التنمية المحلية، إن مرافق المطافئ والإسعاف مرافق حيوية تمس حياة المواطن، مضيفا أن مشاركة الوزارة فى تجميع جلود الأضاحى ودعم المرافق هو أمر يخص الحفاظ على حياة المواطن من خلال الوحدة المحلية التى هى أصغر مراكز الإدارة وخدمة المواطن.

> وأضاف مصطفى أن اللجنة الثلاثية المسئولة عن تجميع جلود الأضاحى ستنبثق عنها لجان صغرى إقليمية فى القرى والمدن موثقة التبرعات بإيصالات يتم إعطاؤها للمتبرعين، مؤكدا أن العمل لن يتعطل فى إجازة العيد.

> كما اشار الدكتور محمود حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة الى استعداد مراكز الشباب بالمحافظات لاستقبال جلود الاضاحى من المتبرعين وتجميعها وتسليمها الى ادارات المحليات واستعداد الشباب للمشاركة فى تلك الاعمال لانجاح المشروع الذى يطبق لاول مرة

> أ ش أ