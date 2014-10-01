لاريجاني: ضرب “داعش” ذريعة لتدمير البنى التحتية في سوريا

قال رئيس مجلس الشورى “البرلمان” الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، إن الغرب يستخدم قضية ضرب التنظيم الإرهابي “داعش” كذريعة لتدمير البُنى التحتية في سوريا.

> ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن لاريجاني – خلال الحفل الختامي للمعرض الوطني الخامس لكتاب الدفاع المقدس – قوله “نرى ضلوع الغرب في أي حرب تحدث في المنطقة”.

وأضاف لاريجاني “لقد أثاروا الضجيج حول داعش واستهدفوا البنى التحتية في سوريا بذريعة مكافحته”..مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إنهم سيقضون على داعش، إلا أن هذا الأمر أصبح ذريعة لتشكيل تحالف يدمرون من خلاله سوريا.

وأوضح لاريجاني أن البعض في المنطقة يسيرون وراء الغربيين، ولكن ينبغي عليهم أن ينظروا إلى ما حل بـ”صدام حسين” الذي كان يريد أن يصبح بطل العرب، وعلى الدول العربية التي تضع اكتافها تحت أقدام أمريكا أن تعلم أن أمريكا ستركلهم متى ما شاءت – حسب قوله.

> أ ش أ