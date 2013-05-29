إضراب العاملين بإسعاف قنا للمطالبة بطبيب يرافق الحلالت الحرجة

نظم العشرات من مسعفي مستشفى قنا العام اليوم وقفة احتجاجية بسيارات الاسعاف امام ديوان عام المحافظة للمطالبة بتوفير طبيب لمرافقة الحالات المحولة لكل من مستشفى سوهاج الجامعي ومستشفى أسيوط الجامعي.

وأوضح المسعفين المحتجين أن جميع سيارات الإسعاف وسائقيها والمسعفين والبالغ عددهم 40 مسعف و25 سيارة إسعاف مضربين عن العمل اليوم وأنهم تقدموا بمطلبهم فى توفير طبيب لمرافقة الحالات المحولة من مستشفى قنا العام إلى كلا من مستشفى سوهاج الجامعي ومستشفى أسيوط الجامعي لكلا من مدير إدارة قنا الصحية ومحافظ قنا ومدير مستشفى قنا العام مع تجاهل المسئولين لمطلبهم ويتم تحويل الحالات قبل استقرارها مما يعرضها للخطر والوفاة فى الطريق بالاضافة الى رفض المستشفيات الجامعية بالاقصر وسوهاج واسيوط لاستقبال الحالات لعدم وجود تنسيق مسبق معها ،وكشف المسعفين المحتجين أن مطالبهم جاءت بناءا على ما وصفوه بالمهزلة من خلال تكرار تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية بسوهاج وأسيوط والتى لا تحتاج إلى تحويل ولم يتم الكشف عليها بشكل كافي بمستشفيات قنا مؤكدين أن التحويل فى العديد من الحالات تقرره هيئة التمريض دون الرجوع إلى الطبيب أو عمل فحوصات لازمة للحالة .

وأضافوا أن مطالبهم تتمثل فى عدم إحالة الحالات الحرجة شديدة الخطورة إلا بعد استقرارها النسبى ومرافقة طبيب للحالة طبقا لتعليمات وزارة الصحة بالاضافة الى منع قيام النواب والممرضات بتحرير خطابات الاحالة وضرورة التنسيق مع المستشفيات بقسم الاستقبال والطوارئ وليس العاملين بقسم طوارئ المديرية .

وضرورة تسليم خطابات التحويل للمسعف بدلا من تسليمها لاهالى المريض وابلاغ المسعف بضرورة ما يقوم به اثناء السفر،هدد المسعفين العاملين بمرفق الإسعاف بقنا بالإضراب الكامل عن العمل فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التى قدموها للواء عادل لبيب محافظ قنا خلال اسبوع من الان.