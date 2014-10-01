«عريقات»: واشنطن أبلغتنا باستخدام «الفيتو» ضد القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال

قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة «التحرير» الفلسطينية، صائب عريقات، إن الأمريكيين أبلغونا أنهم سيستخدمون «الفيتو» ضد المشروع الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عبر الأمم المتحدة.

وأكد عريقات، في تصريحات صحفية، الأربعاء، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، «وفا»، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سلم مشروعه للأمم المتحدة عقب خطابه، وأن المشاورات بدأت مع المجموعة العربية التي ستتبنى المشروع وتقدمه إلى مجلس الأمن عبر الأردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، وكذلك مجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة الـ 77، وأن الأمر يحتاج إلى ما بين أسبوعين أو ثلاثة حتى يعرض المشروع على التصويت بصيغته النهائية.

وحسب عريقات فإن مشروع القرار يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ويؤسس لقيام دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، بحدود 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل والجيران في المنطقة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، قال، الثلاثاء، إن المشروع بحاجة إلى 9 أصوات خالية من استخدام حق النقض «الفيتو» من أجل نجاحه، إلا أنه لم يستبعد لجوء الولايات المتحدة لاستخدام «الفيتو».

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