أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة -
ترامب يوقع قانونًا لإنهاء حماية الخصوصية على الإنترنت -
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«عريقات»: واشنطن أبلغتنا باستخدام «الفيتو» ضد القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال

Google+ Print

قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة «التحرير» الفلسطينية، صائب عريقات، إن الأمريكيين أبلغونا أنهم سيستخدمون «الفيتو» ضد المشروع الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عبر الأمم المتحدة.

وأكد عريقات، في تصريحات صحفية، الأربعاء، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، «وفا»، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سلم مشروعه للأمم المتحدة عقب خطابه، وأن المشاورات بدأت مع المجموعة العربية التي ستتبنى المشروع وتقدمه إلى مجلس الأمن عبر الأردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، وكذلك مجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة الـ 77، وأن الأمر يحتاج إلى ما بين أسبوعين أو ثلاثة حتى يعرض المشروع على التصويت بصيغته النهائية.

وحسب عريقات فإن مشروع القرار يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ويؤسس لقيام دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، بحدود 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل والجيران في المنطقة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، قال، الثلاثاء، إن المشروع بحاجة إلى 9 أصوات خالية من استخدام حق النقض «الفيتو» من أجل نجاحه، إلا أنه لم يستبعد لجوء الولايات المتحدة لاستخدام «الفيتو».
>

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية