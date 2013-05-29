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تأسيس نقابة شباب الخريجين العاطلين عن العمل ببورسعيد

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تأسيس نقابة شباب الخريجين العاطلين عن العمل ببورسعيد تأسيس نقابة شباب الخريجين العاطلين عن العمل ببورسعيد

تأسست نقابة شباب الخريجين المتعطلين عن العمل حيث عقد اجتماع للجمعية العمومية لاختيار مجلس ادارة لتبنى استكمال الاجراءات القانونية لتأسيسها بعد ان تم اعتماد لائحة النظام الاساسى .

وقد طالب الحضور بتوفير فرص عمل جديدة للاا لف من شباب العاطلين من ابناء بورسعيد وذلك خاصة فى المشروعات التنموية بمنطقة مصانع البتروكيماويات ومشروع الميناء المحورى شرق تفريعة قناة السويس .

ودعا الحاضرين الى الوحدة واتباع سياسة النفس الطويل للوصول اتحقيق اهداف النقابة … وحذروا من تعرض لضغوط من الاجهزة الحكومية ورقض الاستجابة للاغراءات المالية المريبة ،لاحتواء قضيتهم كما تقرر ان يقدم مركز العدالة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعم الفنى والقانونى ،وقد تقرر فرض رسم للعضوية قدره ثلاثة جنيهات واشتراك شهرى جنيه واحد .

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